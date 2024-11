L’autonomisation économique des femmes au centre d’une rencontre régionale à Casablanca

La Fédération pour la promotion du statut économique de la femme au Maroc (RESOFEM) organise, à Casablanca, une rencontre régionale sous le thème ‘’Quelles synergies entre les acteurs institutionnels et la société civile pour favoriser l’autonomisation économique des femmes dans la région Casablanca-Settat ?’’.



Un communiqué de la Fédération indique que l’objectif de cet évènement, prévu au siège de la région de Casablanca-Settat, est de rencontrer des associations et acteurs institutionnels de la région dans le but, d’une part, d’échanger sur la dynamique que connaît la région en vue de renforcer l’autonomisation économique des femmes et leur insertion dans le monde professionnel et, d’autre part, pour identifier avec eux les contraintes et défis de l’action associative dans ce domaine.



La même source note que ce débat s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale et après les rencontres organisées dans les régions de l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès, citant la participation notamment du Centre Régional d’Investissement de la région Casablanca Settat (CRI), la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Agence Nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), l’Agence de développement Social (ADS), L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ou encore la Chambre de commerce, d’industrie et des services-Casablanca-Settat (CCISCS).



Des exposés sont programmés lors de ce débat, notamment sur ‘’la place du renforcement de l’autonomisation économique des femmes dans le PDR de la Région de Casablanca-Settat’’ et ‘’Le rôle des institutions de la région de Casablanca-Settat dans la promotion de l’autonomisation économique et l’entrepreneuriat féminins : Etat des lieux et perspectives’’.



Créée en 2021, la Fédération pour la promotion du statut économique de la femme au Maroc est constituée d’une vingtaine d’associations nationales et locales. Elle s’assigne pour missions, entre autres, la défense des droits des femmes et leur intégration socio-économique et la promotion de l’employabilité des femmes et la promotion de l'entreprenariat féminin.