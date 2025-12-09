L’autonomie était une initiative diplomatique, maintenant que le Conseil de sécurité l’a adoptée, elle doit être précisée. Il s’agit désormais d’un plan et non plus d’une simple initiative

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis les points sur les i en ce qui concerne la question du Sahara marocain, et ce lors d’un entretien accordé récemment à l’agence espagnole EFE.



Le diplomate marocain a présenté la position du Royaume sur la résolution de l’ONU concernant le Sahara, reflétant une rupture significative avec les dynamiques passées. Il a déclaré que la résolution adoptée par le Conseil de sécurité définit clairement comme objectif final une véritable autonomie sous souveraineté marocaine, dépassant ainsi les approches antérieures.



Nasser Bourita a insisté sur la nécessité que toutes les parties concernées, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, s’engagent dans des négociations autour de cette proposition d’autonomie, désormais considérée comme un plan détaillé contrairement à l’initiative diplomatique datant de 2007.



«En 2007, l’autonomie était une initiative diplomatique, mais maintenant que le Conseil de sécurité l’a adoptée comme base de solution, elle doit être précisée. Il s’agit désormais d’un plan, et non plus d’une simple initiative», a affirmé Nasser Bourita. S.M le Roi Mohammed VI avait d’ailleurs appelé à une actualisation précise de cette proposition, invitant les forces politiques nationales à contribuer à son enrichissement.



«Dans le droit fil de la résolution onusienne, le Maroc procédera à l’actualisation et à la formulation détaillée de la proposition d’autonomie en vue d’une soumission ultérieure aux Nations unies. En tant que solution réaliste et applicable, elle devra constituer la seule base de négociation », a fait savoir le Souverain lors de son historique discours prononcé en octobre dernier juste après l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution concernant le Sahara marocain. S.M le Roi avait indiqué qu’elle consitute «un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement le dossier de ce conflit artificiel, par une solution consensuelle fondée sur l’Initiative d’autonomie».



En ce qui concerne le calendrier des négociations, le ministre a évoqué l’absence d’une date précise, soulignant que le Royaume attend de recevoir une invitation formelle pour reprendre le dialogue. Le rôle clé des Etats-Unis, désignés comme pays hôte des discussions dans la résolution, a également été évoqué, avec des consultations en cours pour préparer cette étape.



Sur la question de l’autodétermination, Nasser Bourita a clairement expliqué que celle-ci ne s’identifie pas forcément à un référendum. Il a critiqué les interprétations restrictives et dépassées qui associent automatiquement autodétermination et consultation populaire, rappelant que la résolution appelle à ce que les parties expriment leur volonté à travers un accord négocié.

Et Nasser Bourita de préciser: «Le fait que le plan d’autonomie soit au cœur de la solution témoigne d’une prise de conscience générale quant à sa solidité juridique, conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit international», ajoutant que le soutien de pays comme l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas à cette proposition signifie qu’«ils ne soutiennent pas une mesure contraire à la légitimité internationale».



Le ministre a également abordé la possibilité d’un mécanisme international de suivi de la mise en œuvre de l’autonomie, un point qui reste ouvert à la discussion lors des négociations. Selon lui, le soutien international à la proposition marocaine traduit une confiance dans cette solution.



En matière de coopération bilatérale, Nasser Bourita a évoqué la gestion du contrôle aérien du Sahara, estimant que ce dossier progresse grâce à un groupe de travail déjà réuni à plusieurs reprises.



«Ce point est clairement stipulé dans la Déclaration du 7 avril 2022. Un groupe de travail a été mis en place pour gérer la question de l'espace aérien, et plusieurs réunions ont eu lieu. Des progrès ont été réalisés, et chaque réunion, y compris celle d'aujourd'hui, aborde ce sujet. (...) Je pense que le groupe de travail se réunira prochainement pour faire avancer le dossier», a assuré le ministre des Affaires étrangères faisant référence à la Déclaration conjointe adoptée le 7 avril 2022, lors de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI.



Par ailleurs, Nasser Bourita a insisté sur la qualité des relations actuelles entre le Maroc et l’Espagne, caractérisées par la confiance, le respect mutuel et une volonté commune d’actualiser les accords pour préserver les intérêts partagés.



Elias Rayane