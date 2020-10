L’artiste-photographe Olivier Monge expose ses œuvres à Marrakech

L’ artiste-photographe français Olivier Monge expose actuellement ses œuvres à Marrakech, sous le thème “Water Please” (De l’eau s’il vous plait). L’expo se poursuivra jusqu’au 17 janvier prochain



prochain. Visible aux cimaises du Jardin Rouge, résidence artistique de la Fondation Montresso, cette exposition présente une série d’images à la limite du visible portant sur les éléments majeurs de la maîtrise de l’eau dans la Cité ocre. Il s’agit de la Palmeraie, le pont de l’oued Tensift ou encore les “khettaras”, qui représentent un véritable patrimoine immatériel et un ingénieux savoir-faire ancestral de drainage des eaux souterraines, qui a joué à travers l’histoire un rôle primordial dans le développement de la cité ocre et a accompagné son essor historique. L’œuvre de cet artiste français traite essentiellement de la représentation du territoire et de l’impact de l’Homme sur son milieu.



En résidence à Jardin Rouge, Olivier Monge, membre de l’agence photographique MYOP (Paris), s’intéresse tout particulièrement au patrimoine hydraulique ingénieux, riche et varié de Marrakech. Né en 1974, diplômé de l’Ecole normale supérieure (ENS) Louis Lumière, Olivier Monge est chargé de cours à l’université de Nice Sophia Antipolis.



Cofondateur de l’association “Territoire” en 2012, cet artiste explore depuis cinq ans les stations de sports d’hiver des Alpes du sud, animé par une approche transversale associant regard artistique contemporain et sensibilité à l’égard des enjeux actuels de ces destinations de loisirs. Parallèlement à ses projets au long cours, il collabore régulièrement avec la presse française et internationale ( Libération, Le Monde, Stern, L’Express Style entre autres).