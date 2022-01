L'artiste peintre Khadija El Hattab expose ses œuvres à Casablanca

La galerie d’art Living 4 ART abritera du 8 au 31 janvier une exposition de l’artiste peintre Khadija El Hattab intitulée “L’aube”. L’exposition “L’aube” s’inscrit dans la logique de perception propre de l’artiste et invite chacun de nous à traverser le temps vers une dimension purement humaine vers une dimension d’espoir, indique la Galerie d’Art dans un communiqué. A travers les couleurs, Khadija El Hattab cherche à traduire les valeurs humaines, telles que l’ouverture, l’acceptation, l’empathie, la solidarité, le civisme, valeurs qui renforcent l’évolution de l’humanité. Quant à ses toiles, elles traduisent, selon elle, “un mouvement continu vers l’autre”, ajoute le communiqué. D’origine casablancaise, Khadija El Hattab, artiste peintre autodidacte, véhicule également, à travers ses œuvres (une cinquantaine) sa perception philosophique de l’espoir en tant que force guidant notre vie et partant nos capacités à agir et à interagir face à l’autre, ajoute la même source. Pour l’artiste, la diffusion et la promotion de la pratique artistique est un pilier important pour le développement individuel et communautaire. Sa conviction : tout ce qui nous entoure est constitué d’un jeu de formes, de matières, de couleurs et de lumière... qui constituent un ensemble...Ils interagissent et s’échangent dans un univers en parfait équilibre. Les créations de l’artiste sont, selon la galerie, différentes les unes par rapport aux autres. “Ses compositions de couleurs sont parfois simples, naïves, structurées, abstraites, expressives...avec un seul fil conducteur : la promotion de ses positions intellectuelles, même si l’artiste reste convaincue que c’est le public qui donne la dimension et l’identité à la création artistique”, ajoute Living 4 Art.