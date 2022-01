L’artiste-peintre Hamid Douieb expose ses récentes œuvres à Marrakech

L’artiste-peintre marocain Hamid Douieb expose jusqu'au 07 février prochain à Marrakech, ses œuvres récentes, sous le thème "Evanescence".



Visible aux cimaises de la Galerie Noir sur Blanc, cette exposition inédite et riche en couleurs, donne à voir et à apprécier une série de toiles réalisées par M. Douieb dans son atelier bruxellois (Belgique).



Né à Casablanca en 1948, cet artiste majeur de la scène artistique marocaine et internationale se refuse d’expliquer sa démarche artistique et d’avancer un quelconque concept à son travail.



Doté d’une capacité remarquable à peindre les détails les plus complexes du corps humain, grâce au style singulier qui est le sien, cet artiste attise la curiosité du contemplateur, à travers une parfaite reproduction, sur ses œuvres, de divers sujets, tels que la violence à l’égard des femmes ainsi que la vieillesse.



A la suite du confinement, un grand nombre de ses tableaux (sombres et déstructurés) sont sortis de son atelier bruxellois dans l'optique de rejoindre les murs de plusieurs galeries marocaines.



Hamid Douieb, qui découvre une attirance pour la peinture et le dessin, émigre en 1968 en Belgique pour suivre des études d’ingénieur à Tournai et ce, parallèlement à des cours du soir à l’Académie de Sculpture.



Il a subi plusieurs influences, notamment des peintres primitifs flamands, des surréalistes et autres hyperréalistes, qui viendront enrichir sa sensibilité ainsi que son héritage oriental.



Hamid Douieb a exposé ses œuvres à l’Université Libre de Bruxelles en 1978 et au Ranelagh (Paris) avec le célèbre groupe artistique "Figuration critique", avant de décider dès 2005, de retourner au Maroc. Son but est de rester accessible au plus grand nombre. En effet, loin de la conceptualisation et des discours intellectuels, cet artiste-peintre opte pour la démocratisation de l’art.