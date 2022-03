L'artiste Raja Lahlou, une oasis d'arts plastiques remplie de sources de vie

Dans les sillons de l’art plastique, Raja Lahlou plonge dans un univers auquel elle voue un grand amour et qu’elle a choisi comme destin à sa passion artistique, menant ainsi une riche expérience entamée depuis plusieurs années et transformée en une vie artistique belle et florissante qui mêle l'esprit et la matière. En effet, la passion nourrie à l’art plastique dans toutes ses formes qui élèvent la vie vers des horizons différents a beaucoup aidé l’artiste à maintenir une forte présence sur la scène artistique à travers la confection de tableaux où elle aime reconstituer et imaginer des mondes transcendant le monde réel, en faisant preuve d'un grand soin pour la réalisation de ses œuvres artistiques. L’art plastique, qui fait partie de sa vie sociale et artistique, n'a aucune valeur, comme affirme Raja Lahlou, s'il n'est pas porteur de messages esthétiques, spirituels et de vie qui réveillent l’émotion endormie, la flamme éteinte et la passion démolie, ce qui a facilité sa transformation pour devenir une oasis artistique et sociale remplie de sources de vie. Dans une déclaration à la MAP, Raja Lahlou a estimé que l’œuvre d’art est comme un miroir de l’âme en ce sens qu'elle constitue une infinité d’états de l’âme humaine, cachés par l’armure du corps et exprimés par le talent de l’art. C'est justement pour cette raison qu'elle veille à choisir soigneusement les thèmes de ses expositions afin de refléter sa vision, sa perception des arts plastiques et les composantes de ses œuvres artistiques, et compte tenu de cette situation, son exposition organisée actuellement à Casablanca (février-mars) est placée sous le signe "Renaissance" et peu de temps avant, une autre exposition a été initiée sous le thème “Miroir de l’âme” et une autre intitulée "La quête de soi". Il y a donc un renouvellement et un prolongement dans sa vision du monde et de l'art, toutefois, l’élément qui est fortement présent dans l'expérience de l'artiste concerne surtout ces espaces renouvelés et singuliers qui débordent de sentiments d'espoir, d'optimisme, d'émotions et de joie même face à la dureté de la vie. Effectivement, l'artiste défend toujours une idée profonde qui trouve des expressions dans ses tableaux qui sont le produit d'œuvres qui contiennent tous les éléments de l'art plastique, notamment des formes singulières et de belles couleurs, mais qui ne sont pas dépourvues de messages comme l'appel à la joie, la vie, l’espoir et l’optimisme. Cette idée, a précisé l’artiste, vise à apporter la joie dans les cœurs et à assurer le réconfort des citoyens surtout dans ce contexte difficile marqué par l'épidémie du coronavirus. Aussi, l'expérience de Raja Lahlou se distingue notamment par son intérêt régulier à investir des formes imaginatives faisant référence à la femme qui ressent de profonds sentiments que l'artiste s'emploie à transformer en dessins tantôt visibles et tantôt cachés. De cette façon, l'artiste rend toujours hommage à la femme à qui elle a accordé une place élevée durant toutes les étapes de son parcours artistique, une manière de dire que la femme mérite plusieurs célébrations et non seulement la Journée internationale des femmes commémorée le 8 mars de chaque année. Cependant, l'expression des sentiments et des émotions qui reflètent la joie à laquelle appelle l'artiste dans ses toiles n'empêche pas Raja Lahlou de contempler d'autres aspects de la vie en vue de les reproduire dans ses œuvres. Influencée depuis son plus jeune âge par l’environnement de sa ville natale Fès, Raja Lahlou s’est toujours intéressée à l’art sous ses diverses formes. Passionnée de romans, de musique, de cinéma et de poésie, c’est dans la peinture qu’elle trouve son réconfort, une discipline qui lui permet de s’exprimer librement. Pour résumer le riche parcours artistique de Raja Lahlou, on peut dire, comme l'a souligné l’artiste, que son univers artistique est dépeint par un large éventail de couleurs synonymes des émotions qu’elle cherche à transmettre au public à travers ses peintures. C’est aussi un mélange d’émotions et de sentiments que l’on ressent lorsqu'on contemple les œuvres de l’artiste, allant de la mélancolie, de la tristesse et du spleen, représentés par des couleurs sombres, à la joie et l’extase, symbolisées par des couleurs vives, stimulantes et pleines de vie et d’espoir pour un monde meilleur.