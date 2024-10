L’artiste Abdelaziz Lourhraz : Semeur d’art et de réminiscences

Le peintre plasticien Abdelaziz Lourhraz a exposé à Rabat, faisant une fois encore éclore de véritables œuvres d'art, nourries de passion et de finesse. Sa récente exposition, tenue à la galerie de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation et de la formation dans la capitale, a été inaugurée en octobre, à la veille de la Journée mondiale de l'enseignant, célébrée chaque 5 octobre.



Succédant à sa série acclamée «Résonance», cette nouvelle collection, baptisée « Remémoration », invite à une plongée dans la mémoire et s’adresse aux connaisseurs comme aux profanes, réunissant critiques, intellectuels et amateurs autour de ses créations éclatantes.



Fort de son expérience et de son talent, Lourhraz a su mûrir pour s’inscrire parmi les plasticiens les plus remarquables de sa génération, admiré à l'échelle nationale et au-delà. Cette dernière palette de joyaux, marquée par une nostalgie contemplative, conjugue subtilement abstraction et figuration, s’inspirant tour à tour de ses souvenirs musicaux – avec des hommages discrets à Farid Al Atrach – et d’événements gravés dans sa mémoire. Ses œuvres, empreintes de mouvements fluides et de teintes veloutées, traduisent une exploration profonde de sa propre histoire, de l'enfance à la maturité, traversant des étapes de quête et d’exploration assidue.



La contemplation de ses nouvelles toiles révèle une évolution, une sérénité joyeuse qui soulève des questions existentielles, tout en affirmant une révolte artistique vibrante. Lourhraz exprime ainsi, dans une intense complicité avec le spectateur, ses perceptions et ses émotions issues de son environnement multiple. Par cette alchimie émotionnelle, ses œuvres hypnotisent et touchent, permettant une communion rare entre l’artiste et l’observateur. En cela, elles rappellent les mots de Picasso : « Je n’évolue pas, je suis. Il n’y a, en art, ni passé, ni futur. L’art qui n’est pas dans le présent ne le sera jamais ! ».



Dans cet ensemble d'œuvres, la rencontre de l’abstraction et de la figuration crée une harmonie apaisante, une pacification de l’âme. Face à cette collection, les regards critiques et attentifs se retrouvent en quête d’une profonde sérénité, sentant la fertilité d’une graine artistique qui, sous le pinceau de Lourhraz, inspire la régénération. Van Gogh disait justement : « Réaliser des esquisses revient à planter des graines pour faire pousser des tableaux ! ». Lourhraz, en semeur d’art éclairé, nous invite à cueillir ces fruits de beauté et de mémoire.



Saoudi El Amalki