L'armée russe tente d'"éliminer" des "saboteurs" ukrainiens inflitrés dans une région frontalière

L'armée russe tentait jeudi d'"éliminer" un groupe de "saboteurs" ukrainiens infiltré dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, ont annoncé les services de sécurité russes (FSB) et les autorités locales.



"Le FSB et les forces auxiliaires du ministère russe de la Défense prennent des mesures pour détruire les nationalistes ukrainiens armés qui ont violé la frontière de l'Etat dans le district de Klimovsk de la région de Briansk", ont indiqué les services de sécurité, cités par les agences de presse russes.



Le gouverneur de la région de Briansk, Alexandre Bogomaz, a lui évoqué sur Telegram "un groupe de reconnaissance et de sabotage (qui) s'est infiltré dans le village de Lioubetchané depuis l'Ukraine".

"Les forces armées russes prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer ce groupe", a-t-il ajouté.

Selon lui, "les saboteurs ont ouvert le feu sur un véhicule en mouvement", à la suite de quoi "un habitant a été tué et un enfant de dix ans blessé" et hospitalisé.



Selon les agences de presse russes Ria Novosti, TASS et Interfax, qui citent des témoins et des sources au sein des services de sécurité et de secours, le groupe ukrainien aurait pris plusieurs personnes en otage.



L'AFP n'était pas en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

M. Bogomaz a aussi rapporté une attaque ukrainienne au drone sur le village de Souchany dans la même région, qui a provoqué l'incendie d'une maison, ainsi que des tirs de mortier ayant endommagé deux maisons dans la localité de Lomakovka, également dans la région de Briansk.



Le gouverneur d'une autre région russe frontalière, celle de Koursk, Roman Starovoït, a lui rapporté un bombardement ukrainien sur le village de Tetkino, qui a fait un mort et un blessé.

Ce bombardement a endommagé trois maisons et provoqué une coupure de courant dans ce village, a-t-il dit.



Les régions russes frontalières de l'Ukraine ont été visées à de multiples reprises par des bombardements depuis le début du conflit, mais il est très rare que les autorités russes évoquent un groupe de sabotage.