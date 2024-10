L'armée russe revendique la conquête d'une nouvelle localité dans l'Est de l’Ukraine

La Russie a revendiqué lundi la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine, au sud-est de la ville de Pokrovsk, carrefour logistique clef pour l'armée ukrainienne dont les forces russes se rapprochent.



"Les unités du groupement de troupes +Centre+ (...) ont libéré la localité de Tsoukouryné" dans la région de Donetsk, a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.

L'Ukraine cède depuis des mois du terrain dans l'Est du pays face à des troupes russes plus nombreuses et mieux armées, et cela malgré de lourdes pertes.



Les forces russes visent Pokrovsk, qui comptait 60.000 habitants avant le conflit et constitue un carrefour logistique clef pour l'armée ukrainienne et abrite la seule mine sous contrôle ukrainien produisant du coke, un charbon nécessaire à la fabrication de l'acier.

Le président russe Vladimir Poutine a fait de la conquête de la totalité du Donbass, le bassin minier et industriel de l'Ukraine, sa "priorité".