L'armée américaine annonce avoir abattu un drone et deux missiles houthis en mer Rouge 

L'armée américaine a annoncé avoir abattu samedi, au-dessus du sud de la mer Rouge, un drone et deux missiles lancés par les rebelles yéménites houthis, lors de deux interceptions distinctes.



Aucun blessé ou dégât n'a été rapporté par les bateaux navigant dans la zone au moment de ces incidents, a indiqué dans un message sur X le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).



Le drone détruit a été abattu dans la journée, a précisé la même source, ajoutant que deux autres drones s'étaient eux abîmés en mer.

Dans la soirée, les forces du Centcom ont intercepté "avec succès" deux missiles balistiques antinavires au-dessus de la mer Rouge, poursuit le même message.



Les missiles "ont été tirés en direction de l'USS Gravely (destroyer américain) et ont été détruits dans le cadre de l'autodéfense, aucun dégât ni blessé n'ont été rapportés", souligne le Centcom. Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, mènent depuis novembre des attaques contre les navires qu'ils estiment liés à Israël.



Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza, où Israël mène une guerre meurtrière contre le Hamas en représailles à l'attaque sanglante sans précédent de ce mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.



Face aux attaques houthies, les Etats-Unis, soutien d'Israël, ont mis en place en décembre une force multinationale de protection maritime et mené, parfois avec l'aide du Royaume-Uni, des frappes contre les Houthis au Yémen. Ces derniers ont depuis élargi leurs attaques à des navires liés aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni.