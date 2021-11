L’armée algérienne tire sur deux habitants des camps de Tindouf

Des sources bien informées ont rapporté que des éléments de l'armée algérienne ont abattu deux habitants des camps de Tindouf, dans le sud-ouest de l’Algérie, dans la nuit du samedi 20 novembre. Les deux sahraouis, Lakbir Ould Mohamed Ould Sid Ahmed Ould Markhi et Ould Mohamed Fadel Ould Lamam Ould Chagaibin, qui appartiennent tous deux à la tribu Rguibatt Salam, se trouvaient à cinq kilomètres à l'ouest des camps de Tindouf à bord d'un véhicule tout-terrain qu’ils utilisaient dans leur trafic de carburants. Une avalanche de balles tirées par les éléments de l’armée algérienne avait surpris les deux hommes dont l’un est tombé mort sur le coup.

Les mêmes sources ont confirmé que la famille du mort avait récupéré son cadavre après un passage au service mortuaire de l'hôpital de Tindouf. Ce n'est pas la première fois que les forces algériennes ouvrent le feu sur des habitants sans défense des camps de Tindouf. Les Sahraouis ont tenté de s'échapper à l'extérieur du camp de Bentouf, via la zone «Hafar Jerb», à environ 26 kilomètres au sud du camp dit de Dakhla mais ont aussitôt été rattrapés par les soldats algériens qui n’ont pas hésité à leur tirer dessus à bout portant.

Toujours dans la nuit de samedi à dimanche, un autre groupe de jeunes orpailleurs qui se trouvaient dans la zone d'Al-Majhar où réside la bande des dirigeants du Polisario, à quelques kilomètres à l’est de Rabouni, ont été pris pour cibles par une autre unité des forces algériennes. La fusillade a fait deux morts et un blessé.

D'autres attaques de l’armée algérienne ont été signalées dans des zones distinctes à l'intérieur et autour des camps.