L'ambassadrice du Guatemala réitère la position de son pays en faveur de notre intégrité territoriale

L' ambassadrice du Guatemala à Rabat, Monica Bolanos Perez, a réitéré, jeudi, la position constante de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume.



Lors d’une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, HabibEl Malki, dans le cadre d’une visite de courtoisie après son accréditation en tant que nouvelle ambassadrice au Royaume, elle a relevé que le Guatemala "appuie le plan marocain d’autonomie des provinces du Sud, que le Maroc a présenté en tant que solution finale à ce conflit artificiel, le considérant comme une solution politique pacifique,réaliste et crédible", a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué.



La diplomate a noté la convergence des points de vue des deux pays sur diverses questions d’intérêt commun, saluant le rapprochement constant entre les deux pays, qui célébreront l’année prochaine le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques. Monica Bolanos Perez a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations de coopération entre les deux institutions législatives des deux pays, saluant la volonté du Parlement marocain de renforcer les liens d'amitié avec les Parlements d'Amérique latine et d'Amérique centrale. Le Guatemala est une porte d'entrée pour la région, tel que l’est le Maroc pour les pays du continent africain, a-t-elle poursuivi.



Pour sa part, le président de la Chambre des représentants s’est félicité des liens forts d’amitié que le Maroc entreprend avec le Guatemala, ayant contribué à ouvrir de nouveaux horizons de coopération entre eux, ajoutant que les deux pays partagent les mêmes valeurs sur lesquelles s'est construit le système des Nations unies, à savoir les valeurs de solidarité, de paix et de sécurité. Il a salué la position constante du Guatemala de la question du Sahara marocain, en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume, notant que les deux pays considèrent l’unité des Etats et l’unité des peuples comme deux piliers fondamentaux pour promouvoir la paix et la stabilité dans les différentes régions du monde.



Au niveau parlementaire, le responsable législatif a exprimé la forte volonté pour aller de l’avant sur la voie de la consolidation des liens d’amitié et de la coopération avec le Parlement guatémaltèque, affirmant que la diplomatie parlementaire joue un rôle essentiel dans le renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines, conclut le communiqué.