L’ ambassadeur du design africain Hicham Lahlou invité du Salone Del Mobile 2021

L’ ambassadeur du design africain, Hicham Lahlou , est l’invité du “Salone Del Mobile 2021” (Salon du meuble), organisé du 05 au 10 septembre à Milan, la Mecque mondiale du design, en partenariat avec l’Agence italienne pour le commerce extérieure (ICE) et l’Italian Trade Agency (ITA) du Bureau officiel de Casablanca. Invité parmi les grands noms du design international, Hicham Lahlou va rendre visite à plusieurs marques mondialement connues avec lesquelles il collabore, notamment CITCO Italy, souligne le designer dans un communiqué. M. Lahlou va également signer des contrats avec des marques italiennes iconiques du design mondial pour qui il va créer des collections, note la même source, ajoutant que plusieurs réunions officielles sont prévues, au niveau des hautes instances italiennes et européennes dans le design, la culture et l’industrie, pour présenter le projet “Africa Design Academy” dont il est le fondateur. Le designer qui a fait son coming back sur la scène internationale après presque 2 années d’absence physique, en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, affectionne particulièrement l’Italie, un pays qui a reconnu son talent depuis 2011, à l’occasion de sa sélection parmi les 15 meilleurs designers les plus émergents de la planète, dans le très connu et prestigieux magazine international de design INTERNI, dans sa version King Size d’avril pendant le Salone Del Mobile. M. Lahlou a en outre eu l’honneur d’être invité par la fondatrice du “Salone Satellite”, Marva Griffin, pour être commissaire de l’exposition “AFRICA-LATIN AMERICA”, aux côtés des célèbres frères Campana, commissaires d’expositions pour la partie Amérique Latine, précise le communiqué. Il est à noter que le “Salone Stellite” est le plus grand rendez-vous du design au monde depuis 25 ans, Milan étant la Mecque mondiale du design.