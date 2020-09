L'ambassadeur de Belgique salue les mesures proactives prises par le Maroc pour endiguer le coronavirus

L' ambassadeur du Royaume de Belgique à Rabat, Marc Trenteseau, a salué, vendredi, les mesures proactives entreprises par le Maroc au début de la pandémie de Covid-19, afin de limiter ses répercussions économiques et sociales.



Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, il a mis en avant les mesures proactives engagées par le Royaume, sous Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, afin d'endiguer la propagation du Covid-19. Selon un communiqué de la Chambre des représentants, cette entrevue a été l'occasion d'échanger les points de vue sur les moyens de faire face à la pandémie.



Les deux parties se sont aussi félicitées de la qualité des relations maroco-belges à tous les niveaux, notamment sur le plan parlementaire, mettant l'accent sur les liens forts existant entre les deux pays, illustrés par l'importance de la communauté marocaine résidant en Belgique et sa pleine intégration dans la société belge.



Elles ont, également, mis en avant le niveau de coordination et de concertation entre les deux Royaumes sur diverses questions d'intérêt commun, relève-t-on. Au niveau parlementaire, les deux responsables ont souligné l'importance de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens de coopération entre les deux pays.



Dans ce contexte, Habib El Malki a salué la régularité des échanges de visites des parlementaires de la Chambre des représentants du Maroc, du Parlement fédéral et des Parlements régionaux de Belgique, souligne la même source. Il a, de même, loué l'action des groupes d'amitié parlementaire marocobelge favorisant le rapprochement entre les deux pays, conclut le communiqué.