L’ambassadeur d'Israël en France reconnaît la possibilité d'une défaillance des services de renseignement israéliens

L'ambassadeur d'Israël en France, Raphael Morav, a reconnu samedi la possibilité d'une défaillance des services de renseignement israéliens ainsi qu'une préparation insuffisante de son pays face à l'offensive du Hamas, dans des entretiens avec des médias français.



"Si on avait eu la moindre information, on aurait pris les moyens pour contre-attaquer. On aurait été prêts. Donc, il a dû y avoir une défaillance au niveau du renseignement, je ne le cache pas. Maintenant, ce qui est important, c'est de donner une riposte conséquente à cette attaque", a déclaré le diplomate à la chaîne de télévision BFM.



"Suite à cette surprise, on n'était pas suffisamment préparés, on peut dire même à peine préparés", a-t-il ajouté sur Europe 1 au sujet de cette attaque spectaculaire.



"Des leçons devront être tirées", a encore estimé le diplomate sur Europe 1, alors que les services de sécurité israéliens sont réputés pour leur efficacité.