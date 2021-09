L'ambassade des Etats-Unis félicite le Maroc pour sa réussite dans l’ organisation des élections

L' ambassade des Etats-Unis à Rabat a félicité, mercredi soir, le Royaume du Maroc pour sa réussite dans l’organisation des élections législatives, régionales et communales du 8 septembre.



"L’Ambassade des Etats-Unis félicite le Royaume du Maroc pour sa réussite aujourd'hui dans l’organisation des élections de 2021", lit-on dans un tweet de l’ambassade américaine. "Notre engagement commun envers le processus démocratique renforce notre partenariat de 200 ans", a ajouté l’ambassade US.



Ces élections se sont déroulées dans des conditions normales et dans le respect des mesures préventives dictées par la pandémie de Covid-19. Le taux de participation au niveau national a été de 50,18%, selon le ministère de l’Intérieur.