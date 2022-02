L’ actrice italienne Monica Vitti, muse d’Antonioni, est décédée à 90 ans

Cinéma



Le procureur fédéral de Manhattan a annoncé, mercredi, l’interpellation de quatre trafiquants de drogue, soupçonnés d'avoir vendu de l'héroïne coupée au fentanyl, un cocktail qui a causé la mort de l'acteur américain Michael Williams.



Les quatre mis en cause, soupçonnés de mener leur trafic dans les rues du quartier de Williamsburg, dans l'arrondissement de Brooklyn, ont été appréhendés mardi et inculpés pour trafic de drogue.



L'un d'entre eux, Irving Cartagena, qui a été interpellé à Porto Rico, est celui qui "a vendu la dose mortelle de drogue à Michael K. Williams", célèbre pour avoir incarné Omar Little, l'un des personnages les plus appréciés de la série culte "The Wire" (Sur Ecoute) de David Simon, a précisé le procureur dans un communiqué.



Michael K. Williams, 54 ans, avait été retrouvé mort chez lui, à Williamsburg, le 6 septembre et les médecins légistes avaient conclu à une overdose "accidentelle" de fentanyl, d'héroïne et de cocaïne.



Selon l'acte d'inculpation, le principal suspect a été identifié sur des images de vidéosurveillance puis sur son compte Instagram par les enquêteurs.



Médias



Le New York Times a atteint son objectif de 10 millions d'abonnements avec quatre ans d'avance, grâce à l’acquisition du site d'informations sportives The Athletic, a annoncé le groupe de presse mercredi.



Le rachat de cette plateforme pour 550 millions de dollars, annoncée début janvier, avait, à elle seule, fait basculer le Times au-delà du seuil symbolique des 10 millions d'abonnements, a indiqué la PDG du NYT, Meredith Kopit Levien, dans un communiqué. Désormais, le groupe table sur 15 millions d'abonnés d'ici fin 2027.



Avant l'acquisition du site sportif, le New York Times avait terminé l'année 2021 avec 8,78 millions d'abonnés (internet et papier confondus), un chiffre en hausse de 16%, tiré par les produits non directement liés à l'information.



L'entreprise cherche, depuis plusieurs années, à diversifier son offre et a lancé des abonnements à des recettes de cuisine (NYT Cooking) ou à une plateforme de jeux en ligne, structurée autour des mots-croisés.



Lundi dernier, le groupe de presse new-yorkais avait annoncé le rachat des droits du jeu de mots en ligne populaire Wordle, pour une somme comprise entre 1 et 5 millions de dollars.