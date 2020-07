L’actrice égyptienne Rajaa Al-Guiddawi n’est plus

L’actrice égyptienne Ragaa al-Guiddawi s’est éteinte dimanche à l’âge de 81 ans des suites de la maladie due au nouveau coronavirus, a annoncé le syndicat national des comédiens. “Rajaa Al-Guiddawi est morte ce matin du Covid-19 (...) En raison du protocole sanitaire, nous n’avons pas prévu d’obsèques publiques”, a indiqué Ashraf Zaki, le président du syndicat.

Testée positive à la fin du mois de mai, Guiddawi était soignée en isolement dans un hôpital d’Ismaïlia, à 130 km à l’est du Caire, depuis plus de quarante jours, selon la presse locale. L’actrice, dont la carrière avait débuté dans le mannequinat, a joué depuis son premier film “Ghariba” (L’étrangère) en 1958 dans plus de 380 films, pièces de théâtre et feuilletons télévisés aux côtés notamment des plus grands noms du cinéma égyptien. Elle jouit d’une grande renommée dans tout le monde arabe. Depuis plus d’une vingtaine d’années, elle a surtout conquis le petit écran où elle a principalement incarné des rôles de matriarche et de bourgeoise.

Elle était également la nièce de la légendaire actrice et danseuse du début du XXème siècle, Tahiya Carioca.