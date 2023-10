L'actrice Jada Pinkett Smith annonce être séparée de Will Smith depuis 2016

Prix



Un tableau de l’artiste peintre marocain Abdellah Tferdine figure sur la liste restreinte du Prix "Kanz Al Jeel", dans la catégorie des arts, à travers lequel le Centre de langue arabe d'Abou Dhabi célèbre la créativité et les innovateurs.

Le Centre de langue arabe d'Abou Dhabi a indiqué mercredi dans un communiqué qu’outre l'œuvre de l'artiste marocain, la liste restreinte du prix lors de sa deuxième édition dans la catégorie des arts comprend quatre œuvres d'artistes de pays arabes et de Grande-Bretagne.

Dans la catégorie "publications de poésie", la liste comprend cinq œuvres de poètes des Emirats arabes unis, tandis que dans la catégorie "concours de poésie", des poèmes de poètes des Emirats, du Koweït, de Jordanie et d'Arabie saoudite sont en compétition.

Selon le centre, cette édition du Prix "Kanz Al Jeel" qui célèbre également la poésie nabati, a été marquée par une grande diversité en recevant 264 candidatures dans ses différentes catégories provenant de 27 pays, dont 17 pays arabes, enregistrant ainsi une augmentation de 13% par rapport à la première édition.

Le centre a ajouté que l’édition 2023 a vu la participation de nouveaux pays, notamment la Chine, les Comores, les Philippines, la Turquie et le Royaume-Uni.