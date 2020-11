L’ acteur Soufiane El Khalidy signe son premier roman autobiographique “Riffs of A Moroccan Rebel”

L’ acteur et réalisateur marocain, Soufiane El Khalidy vient de signer la sortie de son premier roman autobiographique, “Riffs of A Moroccan Rebel”, aux éditions Amalthée.



Ce roman dont la sortie est prévue courant 2021 au Maroc et à l’international, via “Amalthée et son partenaire de distributions Hachette”, se veut “Punk, Rock’n’roll, honnête, sauvage et romantique !”, a indiqué son auteur, dans un communiqué parvenu à la MAP. Le jeune acteur international a ainsi dévoilé que son livre, traitera des thèmes de sa vie personnelle. “Riffs of a Moroccan Rebel parlera de mon enfance à Agadir, la mort de mes meilleurs amis, ma vie d’étudiant à Al Akhawayn, aux États Unis, en France et en Espagne, les tournages à Hollywood en tant qu’acteur, les festivals, le racisme dans l’industrie du cinéma, mon regard sur les sociétés, les femmes de ma vie, mes moments de joie, mes moments de doutes”.



Né à Agadir en 1987, Soufiane El Khalidy est titulaire d’un bachelor en business de l’Université Al Akhawayn et d’un master en beaux-arts et production cinématographique, obtenu en 2016 à la Full Sail University (Orlando, FL). Il travaille en tant que reporter pour Fashion Morocco et son partenaire, l’agence internationale de mannequins, Elite Model Look Morocco, pendant 3 années avant d’entamer sa carrière cinématographique à l’international.