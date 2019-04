L'acteur Mahjoub Raji n'est plus

L'acteur marocain Mahjoub Raji s'est éteint à l'âge de 79 ans, mercredi dans un hôpital à Rabat, des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille. Le défunt, l'un des plus anciens acteurs de la scène artistique au Maroc, est né en 1940 et a entamé sa carrière très jeune à travers des représentations théâtrales. Visage emblématique de la télévision marocaine, l'artiste est connu pour ses apparitions dans plusieurs séries télévisés telles que "Men Dar Ldar", "Nsib Lhajj Azzouz" ou autres films à succès comme "Lalla Hobbi", "La symphonie marocaine" et "Ali, Rabiaa et les autres".Très apprécié par le public marocain, feu Raji est le premier artiste à avoir présenté aux téléspectateurs marocains des monologues, comme "Lhammam" dès 1980 ou encore "Tberguig" et "Kolha ou Halo". Les obsèques du défunt ont eu lieu jeudi après-midi à Rabat.