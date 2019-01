L’accord agricole finalisé entre Rabat et Bruxelles : Le Maroc conforté dans ses droits

Le Parlement européen (PE) vient d’asséner un sévère coup aux séparatistes et leurs alliés en adoptant avec une large majorité l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE) qui vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du Sud du Royaume.

Selon MAP, le président de la plénière, l’eurodéputé italien David Maria Sassoli, vice-président du PE, a salué à cette occasion la présence dans la salle d’une forte délégation marocaine, composée notamment de députés et d'élus des provinces du Sud du Royaume, des membres de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE et du groupe d’amitié parlementaire venue assister aux travaux de la plénière.

Ce vote positif a été précédé du rejet d'une proposition de résolution demandant le renvoi du texte de l'accord devant la Cour européenne de justice pour un avis, ce qui constitue une double victoire pour le Maroc et bien évidemment un échec cuisant pour le Polisario et l'Algérie qui n'ont pas cessé de manœuvrer depuis le début dans le dessein de saper ce processus.

Après avoir franchi les différentes étapes exécutives et parlementaires au niveau des instances européennes, l’adoption de cet accord à 444 voix pour, 167 contre et 68 abstentions et qui précise explicitement que les produits agricoles et de pêche issus des provinces du Sud du Royaume bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l’Accord d’association, vient ainsi consolider les acquis engrangés par la diplomatie marocaine.

« Cette adoption est une manière de protéger juridiquement à la fois l’accord agricole et l’accord de pêche», a souligné Moussaoui Ajlaoui, expert associé au Centre d'études pour l'Afrique et le Moyen-Orient dans une déclaration à Libé. Cette protection juridique vise à contrer toutes les manœuvres des séparatistes et leurs alliés et, partant, éviter toute remise en question de la légalité de ces accords devant la justice européenne.

Il convient de rappeler qu’en décembre 2016, la Cour de justice de l’UE avait déclaré que le Sahara marocain était «exclu» du champ d'application de l'accord agricole entre Rabat et Bruxelles. A la suite de cette décision, la commission européenne a présenté en juin 2018 une proposition visant à modifier plusieurs articles de celui-ci afin de garantir une base juridique autorisant son extension au Sahara et l'octroi d'avantages commerciaux (réduction des droits de douane) aux produits en provenance des provinces du Sud du Royaume.

«Les produits originaires du Sahara soumis au contrôle des autorités douanières marocaines bénéficieront des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l'Union européenne aux produits couverts par l'accord d'association », indique la proposition de Bruxelles, qui a besoin de l’approbation des gouvernements et du Parlement européens.

A la fin du mois de septembre 2018, la commission de l’agriculture et du développement rural avait recommandé l’approbation de cet accord au motif qu’il conforte la base légale des échanges préférentiels et fournit un cadre stable et incontestable aux échanges commerciaux avec un partenaire important de l’UE, en l’occurrence le Maroc, tout en attirant l’attention de l’UE sur la nécessité de préserver la sécurité juridique de ses accords commerciaux avec ses partenaires.

Et par la suite, la commission des accords commerciaux internationaux du PE avait donné son feu vert en décembre dernier pour inclure les produits provenant du Sahara marocain dans cet accord.

Moussaoui Ajlaoui a mis l’accent sur l’importance de cette adoption. « Ce que redoutent l’Algérie et le Polisario, c’est que cet accord permettra à toute entreprise comme les compagnies aériennes d’opérer dans toutes les villes du Sahara marocain », a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Le plus important, c’est que tout ce qui se passe au Sahara et tout ce qui touche aux relations extérieures du Sahara ne peut se faire sans passer par le Maroc. Cela équivaut pratiquement à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les provinces Sud du Royaume».

«Est-ce que les autres parties (les séparatistes et leurs alliés) vont-elles digérer ce camouflet ?», s’est-il interrogé. « Je ne le crois pas. Car elles ne cherchent pas une solution politique à ce dossier, mais plutôt créer des problèmes », a-t-il martelé.

Par ailleurs, Moussaoui Ajalaoui a évoqué les prochaines élections européennes qui se tiendront en mai prochain. « Personne ne peut prédire la composition politique du prochain PE vu la montée en puissance des partis d’extrême droite et d’extrême gauche dans plusieurs pays européens. Je crois que le vote de mercredi est important pour protéger juridiquement les accords conclus entre Rabat et Bruxelles. Et j’espère que le prochain PE œuvrera dans ce même sens », a-t-il conclu.