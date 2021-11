L'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah célèbre la créativité estudiantine

L'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a célébré, mardi, la créativité de ses étudiants dans les domaines de la culture, des arts et de la littérature et ce, à l'occasion du premier Festival "Créativité culturelle estudiantine".



Quatorze étudiants, de l'USMBA et de l'Université privé de Fès (UPF) ont été récompensés lors de ce festival, initié par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Dhar El Mahraz, dans les domaines de la poésie, du théâtre, des arts plastiques, de la photographie et du court-métrage.



Cette manifestation a pour objectif de promouvoir les activités culturelles et artistiques dans le milieu estudiantin et encourager les talents dont regorge l'USMBA en renforçant leur lien avec leur entourage socio-culturel.



Dans une déclaration à la chaîne d'information en continu de la MAP (M24), le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Khalid Lazaar, a indiqué que le festival constitue un espace de créativité et d'ouverture des étudiants sur les différents modes d'expression artistique, mais aussi une occasion pour mettre en valeur leurs talents.



M. Laazar a souligné la détermination de la faculté à renforcer l'ouverture de cette nouvelle manifestation sur les étudiants d'autres universités marocaines et étrangères lors des prochaines éditions.



Intervenant à l'ouverture du festival, le président de l'USMBA, Redouane Mrabet, a souligné que l'université constitue non seulement un lieu d'apprentissage pédagogique, mais aussi un espace pour la création, ajoutant que le rôle de l'université est de créer les conditions pour encourager les talents et promouvoir leur créativité dans les différents domaines scientifique, artistique et sportif.



L'USMBA poursuivra ses efforts pour développer les volets social, sportif et culturel en faveur des étudiants au niveau de l'ensemble de ses établissements sous le signe "L'étudiant d'abord". Au menu de cette première édition du Festival "Créativité culturelle estudiantine", figurait la présentation des œuvres artistiques primées et de divers spectacles.