L'Université Privée de Fès abrite la Grande Finale du DeepTech Startup Challenge

L'Université Privée de Fès (UPf) a abrité, jeudi, la Grande Finale du DeepTech Startup Challenge, un évènement phare dédié à l’innovation de rupture et au développement de projets à fort impact.



Cette compétition, qui s'inscrit dans le cadre de la troisième édition du Fonds INNOV INVEST (FII), une initiative stratégique portée par TAMWILCOM, a réuni les porteurs de projets sélectionnés au niveau de l'UPF, de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, de l'Université Moulay Ismail de Meknès, de l'Université Al Akhawayn d'Ifrane ainsi que de l'Ecole supérieure d'ingénierie en Sciences Appliquées (ESISA).



A l'issue de cette finale, le jury a primé quatre projets innovants représentant quatre universités. Il s'agit de "Yalah sccot" représentant l'UPF, "Claro" de l'université Al Akhawayn, "Flexibot" de l'UMI et "Tawfir" de l'USMBA de Fès. Le jury a distingué aussi trois coups de cœur parmi les projets en compétition dont deux de l'UPF, rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, le vice-président de l'UPF Mohammed Ouazzani Jamil a indiqué que cet évènement témoigne de l’importance de l’entrepreneuriat technologique comme moteur du progrès économique et sociétal, ajoutant que cette finale réunit les meilleurs projets issus de quatre universités de la région Fès-Meknès, "reflétant le dynamisme, la créativité et la détermination de nos jeunes talents".



À l’UPF, a-t-il dit, "nous avons pleinement intégré cette dynamique en favorisant l’émergence de projets innovants à travers des projets tutorés et des modules de projets techniques, spécifiquement conçus pour permettre à nos étudiants d’explorer les technologies DeepTech en profondeur", ajoutant que "ces dispositifs pédagogiques ne se limitent pas à la théorie, mais visent également à développer des solutions concrètes et applicables, ouvrant la voie à des projets viables et impactants".



Il a fait part de la volonté de l'UPF d’assurer "une continuité dans la chaîne de valeur de ces projets, depuis leur conceptualisation jusqu’à leur accélération et leur entrée sur le marché", se félicitant des partenariats "stratégiques" noués, dans ce cadre, avec des structures spécialisées, telles qu’INCUBOOSTER, qui permet de garantir un accompagnement complet, intégrant à la fois le développement technologique, le soutien stratégique et l’accès aux réseaux nécessaires pour favoriser la pénétration de ces innovations sur les marchés.



M. Ouazzani Jamil a mis l'accent sur le rôle majeur joué par la plateforme d’incubation de l'université, KUB789, dans cette démarche, "en offrant un environnement propice à la maturation et à la concrétisation des idées novatrices", ajoutant qu'"en collaboration avec INCUBOOSTER et nos partenaires, nous créons les conditions pour transformer ces initiatives DeepTech en solutions capables d’apporter une véritable valeur ajoutée à notre société et à notre économie".



Dans une déclaration à la MAP, la responsable d'accompagnement technique au KUB789, Zineb Bounoua a qualifié la finale de la compétition Deeptech des start-ups de "belle opportunité" pour les étudiants pour présenter leurs idées innovantes, ajoutant que ce rendez-vous régional, qui regroupe 5 établissements universitaires, vise à valoriser l'entrepreneuriat, encourager les échanges et ouvrir des portes pour de futures collaborations.



"Je me réjouis de voir comment ces jeunes entrepreneurs transforment leurs idées en solutions concrètes", a-t-elle dit.



De son côté, le directeur d'INCUBOOSTER, Atif El Youssefi a souligné à la MAP que cette compétition intervient dans le cadre de la troisième édition du Fonds INNOV INVEST, initiative portée par TAMWILCOM, ajoutant que la DeepTech Startup Challenge est une compétition que "nous avons commencé à l'université Al Akhawayn d'Ifrane alors que la deuxième journée s'est déroulée à l'université Moulay Ismail de Meknès et nous ne retrouvons à l'UPF pour la grande finale".

Et de faire savoir que cette finale "permet de sélectionner les porteurs de projets qui vont être accompagnés dans la phase d'idéation (...) avant de choisir les meilleurs et les accompagner pour le lancement de leurs startups".