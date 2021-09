L'Université Mohammed V primée au salon international “Innovation Week in Africa ”

L’ Université Mohammed V de Rabat s’est distinguée au Salon International "Innovation Week in Africa" (IWA 2021), en remportant deux médailles d’or, un certificat de Master d’Innovation et un prix international "Special Contribution", indique mardi un communiqué de l’établissement. Tenu du 8 au 12 septembre courant à l’initiative de l’association OFEED Maroc, cet événement a connu la participation de concurrents de 14 pays ayant présenté 83 projets, a ajouté la même source. Ces distinctions ont été décernées au Pr. Hassan Ammor, de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs, et à son équipe (Zakaria Er-Reuig et Redouane Karli) pour leurs projets innovants intitulés : "A New Smart Microwave Imaging Scanner For Breast Cancer Detection", "Smart Microcellular Antenna In GSM 3G and 4G" et "Bands to Combat Cheating by Mobile Phone at Exam Centers". L’Université Mohammed V de Rabat a été également honorée à travers le prix exceptionnel d’Excellence en Innovation et Leadership décerné par l’IWA à son président Mohammed Rhachi