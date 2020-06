L'Université Hassan II tient son premier festival culturel à distance

L'Université Hassan II de Casablanca organise, jusqu’au 10 juin, la première édition de son festival culturel à distance, baptisé "ConfivialArt". Alors que bon nombre d'activités universitaires programmées ont été annulées à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, l'Université Hassan II, à travers son pôle "Inclusion et vie universitaire", a décidé de "relever le défi de faire les choses différemment, tout en respectant les mêmes dates de certaines activités", indique l'établissement dans un communiqué.

La première édition du festival "CulturArt" devait, initialement, se dérouler au campus de l’université, mais, au vu de cette situation exceptionnelle, il aura lieu sur les réseaux sociaux et les étudiants artistes se doivent "d'adapter leurs créations pour se prêter au contexte à distance", poursuit-on.

Le programme du festival comprend des compétitions dans divers domaines artistiques et culturels, tels que le théâtre, la musique, le chant, le très court métrage, la narration, le dessin et la photographie. En harmonie avec la nouvelle stratégie de développement universitaire, qui concerne la mise en place d'un espace universitaire inclusif, ce festival ambitionne de "de créer une atmosphère positive qui permet aux étudiants de contribuer au rayonnement" de l'université, en plus de "renforcer l'esprit d'appartenance des étudiants", explique-t-on.

Au côté des activités artistiques, le festival va attribuer prix spéciaux à "la meilleure opération de bénévolat" pendant la période de confinement et à "la meilleure lecture" du célèbre roman d'Albert Camus "La Peste".