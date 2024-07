L'Union générale des journalistes arabes réitère son plein soutien à l'intégrité territoriale du Royaume

L' Union générale des journalistes arabes a réitéré son "plein soutien à l'intégrité territoriale du Maroc, face aux complots séparatistes appuyés de l'étranger".



Dans son communiqué publié à l'issue de la réunion de son Secrétariat général les 29 et 30 juin à Bagdad, l'Union a réaffirmé "ses positions constantes au sujet de la souveraineté nationale des pays arabes et son rejet de toute forme de division et de séparatisme".



Par ailleurs, l'Union générale des journalistes arabes a décidé d'adresser des lettres urgentes aux organisations internationales de défense des droits de l'Homme afin qu'elles assument leur pleine responsabilité au sujet de leur manquement à la défense des droits du peuple palestinien et à l'appel à l'arrêt de l'agression contre Gaza.



L'Union a également exprimé sa profonde préoccupation face aux développements récents dans certains pays arabes, notamment au Yémen, et réaffirmé sa position constante en faveur de la légitimité au Soudan. Elle a également souligné son appui à l'unité de la Libye et à l'indépendance de ses décisions nationales.