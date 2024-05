L'Ukraine revendique des frappes sur des sites énergétiques dans l'ouest de la Russie

L'Ukraine a revendiqué lundi avoir frappé un terminal pétrolier et une sous-station électrique respectivement dans les régions de Belgorod et de Lipetsk, dans l'ouest de la Russie, non loin de la frontière ukrainienne.



"Des explosions ont eu lieu au terminal pétrolier de Oskolneftesnab près de la localité de Stari Oskol, ainsi qu'à la sous-station de Ieletskaïa d'une capacité de 500 kW", a indiqué à l'AFP une source au sein du secteur de la défense ukrainienne.

Selon elle, il s'agissait d'une opération des services spéciaux (SBU) menée avec des drones d'attaque.



La partie russe n'a donné aucune indication s'agissant de l'attaque contre le terminal pétrolier, mais le gouverneur de Lipetsk a lui confirmé un incendie à la sous-station électrique, sans pour autant révéler la cause de ce dernier, ni accuser l'Ukraine.



Le ministère russe de la Défense a quant à lui assuré avoir neutralisé dans la nuit 31 drones ukrainiens dans plusieurs régions du pays et en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.



La défense anti-aérienne russe a notamment détruit 12 drones au-dessus de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et déjà visée dimanche par une frappe ukrainienne qui avait fait 15 morts, selon la même source.



L'Ukraine, confrontée à l'offensive russe depuis deux ans, a multiplié ses attaques contre la Russie ces derniers mois en visant notamment des sites énergétiques.

Kiev avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son territoire.



Pour mettre fin à ces frappes, la Russie avait annoncé vouloir créer une zone "tampon" pour que les zones frontalières soient hors de portée des tirs ukrainiens, en particulier Belgorod.

Et depuis le 10 mai, l'armée russe a lancé justement une offensive dans le nord de l'Ukraine dans la région de Kharkiv, frontalière de Belgorod, et qui a fait déjà l'objet d'une multitude de bombardements ces dernières semaines, entraînant des pénuries d'électricité notamment.