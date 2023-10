L’UNESCO désigne Rio de Janeiro comme Capitale mondiale du livre pour 2025

La ville brésilienne de Rio de Janeiro a été désignée comme Capitale mondiale du livre pour 2025, indique, vendredi, un communiqué de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.



Rio de Janeiro succède à Accra en 2023 et Strasbourg en 2024 et devient la première ville lusophone à être désignée comme Capitale mondiale du livre.



“Les livres sont des vecteurs essentiels pour accéder, transmettre et promouvoir l'éducation, la science, la culture et l'information dans le monde. Grâce aux livres, nous pouvons nous informer, nous divertir et mieux comprendre notre monde”, affirme la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay, citée dans le communiqué.



L’UNESCO et le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre ont salué la valorisation par Rio de Janeiro de l'importance de son patrimoine littéraire, ainsi qu’une vision et un plan d'action clairement définis pour promouvoir la littérature, l'édition durable et la lecture chez les jeunes, au travers du numérique, selon la même source.



Conformément aux priorités exprimées dans la Charte de la Capitale mondiale du livre, Rio de Janeiro considère que son projet permettra un changement social - par le biais, notamment, de l'alphabétisation, de l'éducation et de l'éradication de la pauvreté - et d'apporter des bénéfices économiques durables liés aux objectifs de développement durable des Nations unies, note le communiqué.

L'année de célébrations commencera le 23 avril 2025, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.



Les villes désignées comme Capitales mondiales du livre de l'UNESCO s'engagent à promouvoir les livres et la lecture pour tous les âges et tous les groupes, à l'intérieur et au-delà des frontières nationales, et à organiser un programme d'activités pour l'année.



En tant que vingt-cinquième ville à porter ce titre depuis 2001, Rio de Janeiro succède à Madrid (2001), Alexandrie (2002), New Delhi (2003), Anvers (2004), Montréal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrouth (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry (2017), Athènes (2018), Sharjah (2019), Kuala Lumpur (2020), Tbilissi (2021), Guadalajara (2022), Accra (2023) et Strasbourg (2024).



Le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre de l'UNESCO est composé de représentants de la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), du Forum international des auteurs (IAF), de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), de l'Union internationale des éditeurs (UIE), et l’UNESCO.