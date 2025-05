Coup d'envoi de la 3e édition des Journées du patrimoine

Le coup d'envoi de la 3ème édition des Journées du patrimoine de Marrakech a été donné, jeudi au Palais Bahia, en présence de personnalités du monde de la culture et de l'art.



Organisé par l’Association Turāth pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de Marrakech-Safi, le Conseil régional de Marrakech-Safi, la Commune de Marrakech, la Fondation Jardin Majorelle et le Conseil régional du tourisme (CRT), cet évènement se veut l'occasion de faire découvrir les richesses culturelles, architecturales et naturelles de la Cité ocre, avec l’appui de plus de 200 guides bénévoles formés par des architectes, historiens et spécialistes du patrimoine.



Placée sous le thème "Marrakech au fil de l’eau et des jardins", cette manifestation culturelle entend également offrir aux visiteurs un voyage dans le temps et l’espace à travers des circuits guidés, tout en sensibilisant les Marrakchis, en particulier les jeunes ainsi que les touristes à la préservation du patrimoine matériel et immatériel emblématique de la Cité ocre.



S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’association organisatrice, Soad Belkeziz, a mis en avant le caractère singulier de ces journées, marquées notamment par l’engagement bénévole de plusieurs architectes ayant contribué à leur organisation, précisant que les visites et expositions, prévues dans le cadre de cette édition, sont accessibles gratuitement au public, dans un esprit d’inclusion et d’accessibilité, tant pour les habitants de Marrakech que pour les visiteurs.



"Cette année, le nombre de sites ouverts aux visiteurs a été multiplié par quatre, dans une volonté de valoriser et de faire découvrir des lieux souvent méconnus du grand public", a fait observer Mme Belkeziz, également architecte, en citant pour exemple le Ksar El Hajar comme site emblématique.



Par ailleurs, elle a mis l'accent sur l’importance de la recherche historique pour mieux appréhender le patrimoine marocain, l'objectif étant de le transmettre de manière plus juste et plus fidèle aux générations futures.



Cette première journée a été marquée par la projection du documentaire "Marrakech au fil de l’eau et des jardins", suivie du vernissage d'une exposition de photographies de Marco Guerra, Benoît Maillard, Olivier Monge et Faten Safieddine, ainsi que d’une présentation de la flore urbaine en partenariat avec la section régionale du Centre national Mohammed VI des handicapés.



Au menu de cet événement, qui se poursuit jusqu'au 25 mai, figurent aussi des visites d'élèves d'établissements scolaires aux sites emblématiques de la Cité ocre, des ateliers pour enfants, des conférences sur les thèmes "L’architecture vernaculaire et le Pavillon marocain à la Biennale de Venise" et "Marrakech, au fil de l’eau et des jardins", outre la signature du livre "L’énigme de la Qobba Almoravide de Marrakech" de l’architecte Soad Belkeziz.