L’UE récompense ses talents littéraires

Concours



Le Réseau de lecture au Maroc a lancé récemment un “concours national pour la créativité des lecteurs au temps du coronavirus”, en deux catégories, nouvelles et beaux-arts et qui se poursuit jusqu’au 30 mai.

Ce concours vise à “à documenter le moment historique que traversent aujourd’hui toutes les nations, “indique un communiqué du réseau, ajoutant qu’il consiste également “à encourager les talents créatifs des enfants et des jeunes élèves et étudiants, en raison de notre conviction que la créativité contribue à affiner les âmes et les exhorte à de nobles valeurs humaines”.

La compétition, ouverte aux personnes âgées entre 7 et 34 ans, exige que les participants n’évoquent que des événements, des attitudes, des comportements et des sentiments en cette période de confinement, ainsi que des valeurs humaines comme l’égalité, la solidarité, la paix, la cohabitation et le respect des droits de l’homme tels que les droits à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à la liberté d’expression, précise-t-on de même source.

Dans la catégorie des nouvelles, le nombre de mots doit osciller entre 400 et 2000 mots, et l’œuvre doit être le fruit d’un effort personnel, qu’elle ne soit pas publiée avant et il doit être correctement écrit, tandis que pour ceux qui souhaitent participer à la catégorie des beaux-arts, ils ne doivent présenter qu’un seul tableau, selon le communiqué.