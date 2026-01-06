L’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme organise une session de formation sur la planification stratégique et l’animation culturelle

L’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a organisé, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Jeunesse) une session de formation au profit des membres des bureaux des sections, sous le thème : « Gouvernance associative et animation au sein des maisons de jeunes : mécanismes et manifestations ».



Cette session s’est tenue à Casablanca dans l’objectif de renforcer les compétences des cadres de l’Observatoire en matière de gestion et de planification stratégique, ainsi que de développer les activités éducatives et culturelles au sein des sections.



La formation a été marquée par plusieurs ateliers dont un a été axé notamment sur le développement des compétences en leadership et en planification stratégique des cadres, ainsi que sur l’apprentissage des méthodes d’élaboration de plans stratégiques contribuant à la réalisation des objectifs et au renforcement du rôle sociétal de l’Observatoire. Un deuxième atelier a porté sur la transformation des idées en plans d’action opérationnels, en mettant l’accent sur les fondements d’une bonne planification et d’une organisation efficace garantissant la réussite des projets.



Les participants ont également travaillé sur l’élaboration de programmes éducatifs et culturels adaptés aux besoins des jeunes, favorisant l’enrichissement de leur culture et le développement de leurs compétences. Un autre atelier a abordé la gestion des activités de l’Observatoire à travers une planification rigoureuse, une mise en œuvre efficiente et l’évaluation des résultats afin d’assurer l’atteinte des objectifs fixés. Enfin, un dernier atelier a été consacré aux stratégies de communication efficace visant à renforcer les relations avec la communauté locale et les membres de l’Observatoire, en s’appuyant sur les outils modernes de communication.



Cette session de formation a offert un cadre pédagogique dynamique permettant aux cadres d’améliorer leurs performances et de développer les activités que proposeront les bureaux des sections de l’Observatoire dans un esprit d’engagement associatif et de consolidation de son rôle au sein de la société.



