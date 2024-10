L'ONU veut une enquête "indépendante" sur une frappe israélienne dans le Nord du Liban

L'ONU a réclamé mardi une enquête "rapide, indépendante et approfondie" sur la frappe israélienne qui a fait 22 morts lundi dans le nord du Liban, a indiqué un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme.



La frappe dans le village chrétien d'Aïto a fait 22 morts dont 12 femmes et deux enfants, lors du bombardement d'un immeuble résidentiel de quatre étages, a précisé Jeremy Laurence, lors du briefing régulier de l'ONU à Genève. Les autorités libanaises avaient fait état de 21 morts lundi.



"Compte tenu de ces facteurs, nous avons de réelles préoccupations concernant le droit international humanitaire, c'est-à-dire les lois de la guerre et les principes de distinction et de proportionnalité", a souligné M. Laurence.



C'est la première fois que ce village est visé par les récents bombardements israéliens, dirigés pour la plupart contre les régions où le Hezbollah chiite est le plus implanté, dans le sud et l'est du Liban ainsi que la banlieue sud de Beyrouth.



Selon un photographe de l'AFP, l'immeuble visé, situé à l'entrée du village, a été rasé.

Après des mois d'affrontements frontaliers entre Israël et le Hezbollah, allié du Hamas palestinien, l'armée israélienne a intensifié ses raids aériens sur le Liban le 23 septembre puis y a lancé des opérations terrestres le 30.