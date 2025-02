L'ONU condamne les attaques meurtrières contre les civils au Soudan

Les Nations unies ont condamné dimanche les récentes attaques meurtrières contre des civils au Soudan, en proie à la guerre depuis bientôt deux ans, notamment le bombardement samedi d'un marché près de Khartoum qui a fait au moins 60 morts, selon elles.



Dans un communiqué, la coordinatrice de l'agence d'action humanitaire des Nations Unies (OCHA) au Soudan, Clémentine Nkweta-Salami, a dénoncé l'"horrible" attaque "indiscriminée" qui a visé la veille un marché à Omdourman, en proche banlieue de Khartoum, ainsi que d'autres zones résidentielles de la ville.



L'attaque contre le marché, situé dans une zone contrôlée par l'armée, a été attribuée par un groupe de la société civile et des témoins aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui ont démenti en être à l'origine.



Depuis avril 2023, les paramilitaires des FSR sont en guerre contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes.



Mme Nkweta-Salami a également "déploré" les informations faisant état de meurtres de civils entre jeudi et samedi au Kordofan-Nord, dans le sud du pays, ainsi que dans la région occidentale du Darfour.



Jeudi, l'armée soudanaise a annoncé avoir repris la ville d'Oum Rawaba, située sur une autoroute stratégique reliant le Nord-Kordofan au centre du Soudan, qui était aux mains des FSR.



"Les souffrances des civils soudanais durent depuis bien trop longtemps ", a regretté Mme Nkweta-Salami. "Il est plus que temps de mettre fin à cette guerre."