L’ONU alerte sur des efforts insuffisants pour freiner le réchauffement avant la COP29

Malgré les progrès scientifiques en matière de météo et de climat, le déclenchement du phénomène El Niño, et son origine, restent un mystère. En essayant d’en savoir plus sur ce cycle lourd de conséquences, des chercheurs ont découvert qu’il a traversé les âges et que rien n’a pu l’arrêter jusqu’à présent : ni les différents climats, ni les mouvements des continents.



El Niño est une phase climatique faisant partie du phénomène Enso qui se produit par cycles. Le dernier El Niño que la Terre a connu s'est étalé de juin 2023 à juin 2024 et a été plutôt fort. Il a eu des conséquences importantes sur le climat de nombreux pays et a contribué au pic de chaleur mondial qui s'est produit en 2023, en s'additionnant au réchauffement climatique.



El Niño se caractérise par une température plus élevée que la moyenne dans une zone bien précise, l'océan Pacifique équatorial. En effectuant des simulations avec les données climatiques du passé, des chercheurs de l’Université Duke ont réussi à remonter très loin dans le temps : ils ont découvert que le phénomène El Niño était déjà présent il y a 250 millions d'années (voire même bien avant) et qu'il était souvent plus fort qu’actuellement.



Une conclusion très étonnante sachant que le climat était différent il y a plusieurs millions d'années, avec d'importantes périodes de variations : le climat a déjà été plus chaud, mais aussi beaucoup plus froid. La radiation solaire était aussi différente, tout comme la quantité de CO2 dans l'atmosphère. De même, la disposition des continents était différente, ce qui affecte forcément la distribution de chaleur dans l'eau. El Niño se produit dans l'eau présente au large de l'Amérique du Sud. Mais il y a 250 millions d'années, le continent n'était pas du tout le même : l'Amérique du Sud se trouvait au milieu d'un supercontinent, Pangée. L'oscillation Enso (composée des phases El Niño et La Niña) se produisait donc dans l'océan Panthalassa.



Mais quel peut bien être l'intérêt de savoir depuis combien de temps El Niño influence la météo sur notre planète ? Réponse : Comprendre ce qui provoque son déclenchement et son intensité lourde de conséquences sur de nombreux pays. Même si la prévision d'El Niño peut s'effectuer plus de six mois à l'avance, les raisons de son déclenchement restent encore mystérieuses, tout comme son origine. Les climatologues savent depuis longtemps qu'un changement d'orientation des vents est à l'origine du réchauffement (El Niño) ou du refroidissement des eaux (La Niña). Mais les scientifiques ne comprennent pas pourquoi la planète « décide » de déclencher une phase plutôt qu'une autre, pour combien de temps et avec quelle intensité. Ils espèrent donc en savoir plus en recherchant l'origine lointaine du phénomène El Niño.