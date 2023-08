L'ONDH accompagnera les programmes du développement humain

L' Observatoire national du développement humain (ONDH) accompagnera les différents programmes lancés dans le domaine du développement humain, notamment le chantier de la généralisation de la protection sociale, et ce à partir des prérogatives qui lui sont confiées en matière de suivi, d'évaluation et d'accompagnement, a affirmé, mercredi à Rabat, le président de l'observatoire, Othman Gayer.



Dans une déclaration à la MAP, M. Gayer a souligné que "l'ONDH se penchera sur les divers programmes de développement humain afin d'améliorer leurs modalités de mise en œuvre pour atteindre leurs objectifs conformément aux Hautes Orientations Royales et dans les délais impartis".



L'ONDH, qui a été créé en 2006, joue un rôle fondamental en matière d'évaluation des différents programmes de développement humain, en particulier l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui a été lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005, a relevé M. Gayer, qui a été installé dans ses fonctions mardi.



"Dans le cadre du chantier social majeur de l'Etat social initié sous l'impulsion du Souverain, l'ONDH jouera un rôle essentiel dans l'accompagnement des divers programmes sociaux entrepris par le Royaume", a-t-il ajouté.



La cérémonie d'installation du nouveau président de l'ONDH s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, qui a félicité M. Gayer au nom du chef du gouvernement, pour la confiance placée en lui, notant que l'expérience professionnelle de ce dernier et ses compétences académiques le qualifient amplement pour accomplir sa mission dans de meilleures conditions.



Cette cérémonie, à laquelle ont assisté plusieurs responsables et cadres de l'ONDH, a été marquée par la présentation des missions confiées à cette institution et qui consistent notamment à l'élaboration d'indicateurs spécifiques au développement humain, à l'analyse et l'évaluation des impacts des programmes réalisés, ainsi qu'au développement des connaissances et systèmes d'informations pertinents.