L’ONCF lance un programme approprié pour la mobilité estivale

En vue d’assurer à sa clientèle sécurité et confort lors de ses déplacements en période d'été, l’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce avoir programmé 222 trains à voyageurs quotidiennement pour répondre aux flux importants attendus en gares et à bord des trains durant la période estivale comprise entre le 18 juin et le 16 septembre. Dans un communiqué, l’ONCF indique qu'il renforce ainsi son offre sur les destinations les plus sollicitées : Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Oujda et Nador, ajoutant que l’offre vers Marrakech a été particulièrement étoffée avec l’injection de 6 trains au départ de Casablanca, ramenant de ce fait le nombre total des trains reliant la capitale économique à la première destination touristique du Royaume à 24, avec des horaires couvrant toute la journée.

De même, il a été procédé à la programmation de 4 trains supplémentaires à destination d'El-Jadida pour les week-ends, soit chaque vendredi et dimanche, selon la même source, soulignant que l’offre des voyages de nuit a été améliorée notamment par la mise en service de nouvelles voitures "lits singles" sur les lignes Oujda-Casablanca, Nador-Casablanca et Tanger-Marrakech, afin de mettre à disposition des adeptes des voyages nocturnes un service optimal. En outre, l’ONCF relève qu'il veille à proposer des offres de voyage à prix préférentiels pour faire en sorte que le voyage à la carte soit accessible et adapté au budget des différents segments de voyageurs : groupe, famille, jeunes, …

Pour sa part, le site Corporate "www.oncf.ma" permet, grâce à la nouvelle version de son site marchand "www.oncf-voyages.ma", un accès rapide aux informations, aux horaires ou à l'achat des tickets et offre aux clients un contenu plus riche, une ergonomie plus épurée et une navigation plus conviviale, ajoute le communiqué.

Parallèlement à l’achat en ligne des billets, le nombre des guichets de vente et la mise en place des distributeurs automatiques de tickets ont été renforcés en vue de faciliter la procuration des titres de voyage et d'éviter les files d'attentes.