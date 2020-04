L'OMS accueillera le premier festival du film sur le thème de la “ santé pour tous ” en mai

L’ Organisation mondiale de la Santé (OMS) devra accueillir le mois de mai prochain, à Genève, à l’occasion de la 73 ème Assemblée mondiale de la Santé, le premier festival du film sur le thème de la "santé pour tous", indique l'organisation sur son site. Le festival du film "Santé pour tous" entend donner aux individus la possibilité de se saisir du pouvoir de la narration, et montrer le rôle des personnes et des communautés dans la promotion de la santé et du bien-être. L'OMS a ainsi lancé un appel aux réalisateurs amateurs munis d’un smartphone et souhaitant raconter comment la communauté a été amenée à changer, ou les collaborateurs avec une société de production pour promouvoir le dialogue sur des problèmes et des solutions à l’échelle mondiale dans le domaine de la santé. Les réalisateurs sont invités à participer en présentant leur film dans l’une des trois catégories. Les deux premières sont ouvertes à toutes les questions de santé mentionnées dans les conditions de participation, tandis que la troisième catégorie concerne uniquement les films ayant pour thème le personnel infirmier et les sages-femmes – en 2020, thème de célébration de cette année.