L’OMP organise une formation à l’attention des fonctionnaires des établissements pénitentiaires de la région de Fès-Meknès

L’Observatoire marocain des prisons «OMP», organise une formation à l’attention de 25 fonctionnaires des établissements pénitentiaires de la région de Fès-Meknès, dans le cadre du projet «Pour une réforme du système juridique pénal et carcéral garante de la protection des droits humains et de la dignité des détenu(e)s», cofinancé par l’Union européenne.

D’après un communiqué du bureau exécutif de l’OMP, cette dernière, qui aura lieu à Fès vendredi (28 juin) et samedi (29 juin), a pour objectifs de renforcer les capacités des fonctionnaires des établissements pénitentiaires en matière de pratiques juridiques et de techniques permettant de protéger les droits des détenu(e)s ; de parfaire leurs connaissances des normes et mécanismes internationaux de protection des droits des détenu(e)s et des droits des catégories spécifiques en détention, notamment les femmes enceintes ou accompagnées, les personnes en situation d’handicap, les étrangers, etc.; et de se familiariser aux concepts, mécanismes et techniques de gestion pacifique des conflits et de communication non violente.

Cette deuxième formation s’inscrit dans un programme de renforcement des capacités qui est également mené au profit de fonctionnaires des établissements pénitentiaires des régions de Casablanca-Settat, Rabat-Kénitra, et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, d’ici la fin 2019.

I.E