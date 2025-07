L’OMDH salue la grâce Royale et appelle à l’abolition de la peine de mort et à la réalisation de la justice spatiale

L’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) a exprimé sa grande satisfaction quant à la grâce Royale accordée à l’occasion du 26e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône dont notamment la commutation de la peine de mort en peine à perpétuité au profit de 23 détenus.



L’OMDH a considéré, dans un communiqué de son bureau exécutif, que cette mesure revêt une dimension humaine significative et constitue un pilier de renforcement du système des droits humains au Royaume, en particulier en ce qui concerne le droit à la vie.



Le bureau exécutif de l’OMDH s’est arrêté sur le contenu du discours Royal prononcé à cette occasion, notant avec intérêt l’appel de S.M le Roi Mohammed VI à mettre en œuvre une politique sociale consacrant la justice spatiale et un développement équitable entre les différentes régions du Royaume. Un appel qui rime pleinement avec la revendication constante de l’OMDH pour l’égalité et la dignité de toutes les citoyennes et de tous les citoyens dans l’accès aux programmes et politiques publiques.



Dans le même esprit, l’OMDH a réaffirmé ses références en matière de droits humains ainsi que ses positions de principe, notamment celles énoncées dans la déclaration finale de son 12e congrès national appelant explicitement à l’abolition de la peine de mort du projet de Code pénal, et ce en cohérence avec les engagements internationaux du Maroc et en application des recommandations de l’IER.



Elle a également souligné que la commutation de la peine de mort en réclusion à perpétuité devrait être suivie d’une décision claire mettant fin définitivement à cette peine, afin de renforcer le droit à la vie, et ce en conformité avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.



En ce qui concerne les dimensions économiques, sociales et culturelles des droits humains, l’OMDH a rappelé l’actualité du slogan de son dernier congrès (tenu en avril 2025 à Rabat) : «Effectivité des droits économiques, sociaux et culturels dans les politiques publiques», insistant sur la nécessité d’une répartition équitable et équilibrée des politiques de développement à travers toutes les régions et territoires du pays.



