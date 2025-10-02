L’OMDH appelle à l’arrêt immédiat des poursuites judiciaires liées aux manifestations pacifiques

Face aux récents développements des protestations menées par le mouvement baptisé «Jeunes GENZ212», l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH) a pris position à travers un communiqué de son bureau exécutif. L’organisation demande l’arrêt immédiat de toutes les poursuites judiciaires engagées contre les manifestants pacifiques et appelle à l’ouverture d’un dialogue sérieux avec la jeunesse.



Dans son communiqué, l’OMDH rappelle d’abord son attachement aux principes fondamentaux inscrits dans les conventions internationales et la Constitution marocaine, en soulignant que la liberté de réunion et de manifestation pacifique constitue un droit fondamental. Elle insiste également sur le respect de la loi lors de la dispersion des rassemblements afin de préserver la dignité et l’intégrité physique et psychologique des manifestants.



Tout en réaffirmant que l’exercice du droit de protester doit rester strictement pacifique, l’OMDH exprime son refus de toute forme de violence, quelle qu’en soit l’origine. Elle rejette également les actes illégaux susceptibles de porter atteinte au fonctionnement des services publics ou aux biens privés et collectifs.



Elle va plus loin en demandant la libération immédiate des jeunes interpellés dans le cadre de ces mobilisations et la garantie à toutes les personnes poursuivies judiciairement des conditions d’un procès équitable.



Par ailleurs, l’OMDH appelle le gouvernement à ouvrir des canaux de dialogue responsables et transparents avec les différentes expressions de la jeunesse et à apporter des réponses rapides et concrètes aux revendications portant sur l’éducation, la santé et l’emploi.

Elle exhorte également les médias publics à offrir une tribune aux jeunes afin qu’ils puissent faire entendre librement leur voix et leurs aspirations.



Dans un geste d’ouverture, l’OMDH a, en outre, annoncé l’ouverture de ses locaux aux jeunes protestataires afin d’organiser des espaces de discussion réunissant l’ensemble des acteurs concernés par les droits économiques et sociaux de la jeunesse.



