L’OCP s’associe à la 42 Paris et inaugure une école de coding inédite à Khouribga

La première école de coding au Maroc basée sur le modèle révolutionnaire de l'auto-apprentissage, accueillera sa première promotion début octobre à Khouribga, avec pour objectif de former des jeunes aux techniques les plus modernes de la programmation informatique et aux technologies de l’information.

Première en son genre au Maroc, l’Ecole 1337, dont les locaux sont ouverts 7J/7 et 24H/24, adopte un système d’enseignement novateur et complètement gratuit auquel aucun prérequis de diplômes ou de niveau d’études n’est exigé.

Fruit d’un partenariat pédagogique entre le Groupe OCP et 42 Paris, l'établissement vise non seulement à offrir aux jeunes une formation d’excellence, afin d’en faire des programmateurs, mais aussi leur permettre d’inventer les métiers du futur qui n’existent pas aujourd’hui.

L’opération de sélection des futurs candidats baptisée "Piscine" s’est déroulée en première phase le 16 juillet et a permis de choisir les premiers étudiants qui rejoindront l’école 1337.

Une deuxième "piscine" a démarré le 27 août pour la sélection des meilleurs talents du codage informatique qui rejoindront cette école, a fait savoir le directeur de l’école, Larbi El Hilali, en marge d’une visite à cet établissement organisée par l'OCP.

Il a, dans ce sens, relevé que cette épreuve se poursuivra durant quatre semaines et permettra de compléter le choix des 150 à 200 talents de la première promotion.

"La Piscine", l’une des principales étapes du processus de sélection, est une épreuve déterminante qui décide de l’admission définitive à l’école 1337, a-t-il dit, ajoutant que la première présélection se fait en ligne et permet de choisir un premier groupe de talents sur la base de tests de logique et de mémoire.

Les candidats retenus à cette première étape sont alors invités à passer par l’étape du "check in" pour devenir éligibles à l’épreuve de la "Piscine". Celle-ci prend la forme d’une immersion totale durant 4 semaines, 24H/24, 7J/7. L’objectif à terme est d’identifier les candidats les plus motivés et de confirmer leurs aptitudes pour le développement informatique, a-t-il précisé.

Ouverte aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, 1337 offre une formation qui durera en moyenne trois années dans la perspective d’atteindre à terme une capacité de 900 étudiants avec une diversité de représentation nationale et une présence continentale, a-t-il précisé, notant, dans ce sens, qu'il est également prévu le lancement de nouvelles promotions dès 2019.

L'établissement propose une formation participative qui permettra aux étudiants de profiter d’un apprentissage par projets, sous la supervision d’un staff pédagogique doté de prérogatives et de compétences essentiellement organisationnelles. Une formation qui consiste en plusieurs modules couvrant plusieurs thématiques.

Fondée en 2013, 42 Paris est sacrée meilleure école de code du monde par CodinGame. Elle a également un autre campus aux Etats-Unis d’Amérique depuis 2016 à Fremont, en plein Silicon Valley.

Le projet 1337 a été mené dans le cadre de Act4Commumity, un dispositif d’action communautaire mis en place en septembre 2017, par le Groupe OCP. Il offre l'opportunité à chaque collaborateur de réaliser des actions de volontariat en s'engageant dans des projets à vocation citoyenne au profit des communautés.