L’OCP élargit son soutien au programme “Plages Propres”

Le Groupe OCP a annoncé, lundi, qu’il vient d’élargir son soutien au programme national "Plages Propres" au niveau de la province d’El Jadida pour inclure non seulement le volet aménagement des infrastructures, mais aussi la sensibilisation à l’environnement et l’animation de la plage.

Le site d’OCP à Jorf Lasfar est particulièrement impliqué dans la protection et la valorisation de la plage d’El Jadida à travers son partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement, souligne le groupe dans un communiqué, indiquant que plusieurs actions d’animation sportive, culturelle et artistique sont au programme.

Le groupe propose une animation sportive en aménageant plusieurs terrains sportifs (beach volley, beach foot, tables et équipements de ping-pong, jeux complets d’échecs et jeu de société).

S’agissant du volet sensibilisation et éducation à l’environnement, la même source précise que le groupe assure la mise en place d’un stand dédié ainsi qu’une école d’apprentissage de recyclage des déchets de la plage au profit des enfants, outre un stand pour la sensibilisation des estivants sur l’histoire et le patrimoine de la ville d’El Jadida déjà installé par le groupe.

Le déploiement et l’accompagnement de ces actions, sont assurés par des ressources locales, dont des très petites entreprises (TPE), des ONG et des ressources humaines de la région.

Partenaire historique de la Fondation Mohammed VI de Protection de l’environnement, le Groupe OCP soutient, depuis 1999, le programme “Plages Propres”, une opération nationale visant la protection et la préservation de l’environnement littoral à travers des actions d’amélioration de la qualité des installations, d’hygiène et de propreté.