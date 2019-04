L’OADA en congrès à Marrakech en octobre prochain

Le 19ème congrès annuel de l'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA) se tiendra, les 17 et 18 octobre à Marrakech, sous le thème «Conditions requises pour la mise en place d'infrastructures intelligentes dans les pays arabes en vue d'atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030», a annoncé, jeudi au Caire, l’OADA.

Un mémorandum d'accord a été signé en ce sens en marge de la 56ème session de l’assemblée générale de l’OADA entre l’Organisation arabe et le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique.

L'accord a été signé par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, et le directeur général de l’OADA, Nasser Al-Hatlan Al-Qahtani.

Mohamed Benabdelkader a représenté le Maroc aux travaux de la 109ème session du Conseil exécutif de l’OADA au niveau des ministres qui se sont déroulés mercredi dans la capitale égyptienne et à la 56ème session de l’assemblée générale de l’Organisation arabe, tenue mercredi.

La réunion du Conseil exécutif a examiné notamment la mise en oeuvre des décisions des précédents conseils, le rapport sur les activités de l'organisation au titre de l'année 2019, le rapport de l'instance de contrôle financier et administratif des actions de l'OADA en 2018 et la question des engagements financiers des pays membres envers l'organisation.

Créée en 1961, l'OADA est une organisation spécialisée issue de la Ligue arabe, qui a pour objectif le développement administratif dans les pays arabes.