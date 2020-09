L'Italie loue l'engagement du Royaume

Le ministère italien des Affaires étrangères a salué, mardi, l'engagement du Maroc à trouver une solution politique à la crise en Libye. "Noussaluonsl'engagement du Maroc pour parvenir à une solution politique à la crise en Libye", a écrit le ministère italien des Affaires étrangères dans un message sur Twitter,se félicitant des efforts du Royaume pour le rétablissement de la stabilité dans ce pays. Le ministère italien a souligné, dans ce sens, que les séances de dialogue qui ont réuni à Bouznika des membres du Haut Conseil d'Etat et du Parlement libyensreprésentent une autre contribution au processus visant à rétablir la stabilité dans ce payssous l'égide des Nations unies. Auparavant, le président de laCommission des Affaires étrangères de la Chambre des députés italienne avait salué les efforts du Maroc dans le dialogue inter-libyen. «Le lancement à Bouznika, sous le parrainage du Maroc et avec l'accord des Nations unies, de pourparlers entre les représentants du gouvernement de Tripoli et de l'Assemblée parlementaire de Tobrouk est un pas en avant important dansla consolidation du cessez-le-feu et pour entamer un processus en vue d'une solution politique à la crise libyenne", a estimé Piero Fassino, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés italienne. "Les pourparlers de Bouznika constituent une précieuse opportunité qui doit être saisie etsoutenue par tous ceux qui, comme l'Italie et l'Union européenne, poursuivent l'objectif d'une solution politique garantissant la paix, la stabilité et la sécurité pour la Libye et la Méditerranée", a ajouté Piero Fassino dans une déclaration.