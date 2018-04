L’Irak réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume : Habib El Malki reçoit Abdulkarim Hashim Mustafa

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Maliki, a reçu mercredi Abdulkarim Hashim Mustafa, ambassadeur de la République d'Irak accrédité à Rabat.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines.

Dans ce cadre, Habib El Malki a affirmé que les relations entre les deux pays et peuples frères sont profondes, fortes et solides, et que l'Irak a accueilli dans le passé un grand nombre d'étudiants marocains, d'intellectuels, de politiciens et d’activistes de la société civile, ajoutant que la dimension culturelle et de formation a été un vecteur important d’une coopération économique basée sur l'investissement dans le capital humain.

Il a, par ailleurs, félicité l'ambassadeur irakien pour les efforts que son pays déploie en matière de lutte contre le terrorisme et sa victoire sur Daech, ajoutant que le terrorisme constitue un fléau exogène à l'Irak et au monde arabe, que l’expérience marocaine en la matière est une réussite et que l’échange d'expériences entre les deux pays ne peut être que positif.

Au niveau parlementaire, Habib El Malki a appelé à la formation d'un groupe d'amitié parlementaire irakien pour promouvoir la coopération entre les institutions législatives des deux pays.

Pour sa part, Abdulkarim Hashim Mustafa a souligné que les relations entre l'Irak et le Maroc sont historiques et bonnes, rappelant à cet égard, la nomination par l’Irak d’un ambassadeur au Maroc en août 1956, c’est-à-dire peu de temps après le recouvrement par le Royaume de son indépendance.

Il a également réitéré le soutien par son pays de l'intégrité territoriale du Royaume, notant que la position de l'Irak sur cette question est demeurée inchangée depuis lors, appelant, par ailleurs, au développement des relations bilatérales et la réouverture de l'ambassade du Maroc à Bagdad et soulignant que la réunion de la commission bilatérale commune prévue en octobre prochain offrira l’opportunité de renforcer ces relations et de leur ouvrir de nouvelles perspectives de développement.

Abdulkarim Hashim Mustafa a, enfin, souligné à ce propos que les perspectives de la coopération irako-marocaine sont prometteuses et qu'il existe une sorte d'intégration économique entre les deux pays, notamment dans les secteurs agricole et de l'énergie.