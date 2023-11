L'Instance chargée de la révision du Code de la famille auditionne des associations de protection des enfants et des femmes

L'Instance chargée de la révision du Code de la famille a tenu, vendredi à Rabat, des séances d’audition distinctes avec l'Association marocaine de l'orphelin, la Coalition associative "Kafala", la Coalition 8 Mars pour une loi-cadre contre la discrimination et le Réseau des centres de secours, qui lui ont présenté leurs visions au sujet de cette réforme.



Ces réunions s’inscrivent dans le cadre des consultations et des séances d’écoute que tient l’Instance avec les différents acteurs concernés, conformément à la teneur de la Lettre Royale adressée au chef du gouvernement pour la révision du Code de la famille.



Dans une déclaration à la presse au terme de cette réunion, le président de l'Association marocaine de l'orphelin, Yassine Rafya Benchekroun, a indiqué que les propositions de l'association concernant la révision du Code de la famille découlent de son expérience et de son action auprès des enfants orphelins et abandonnés.



Et d'ajouter que les propositions de l'association visent à atteindre un objectif noble consistant à éradiquer le phénomène de l'abandon des enfants et à remédier aux obstacles qui entravent les efforts de protection des enfants, au sein et en dehors de la famille.



De son côté, Ouafae Amhaouch, membre de la coalition "Kafala", a souligné que le chantier de révision du Code de la famille représente une opportunité pour la coalition de mettre en avant ses suggestions au sujet des droits et responsabilités des familles d'accueil ainsi que des droits des enfants. Elle a, en outre, expliqué que l'ensemble des mesures préconisées par la coalition visent principalement à protéger et à promouvoir les droits des enfants sous tutelle et de leurs tuteurs.



Pour sa part, Hayat El Najichi, membre de la coalition "8 Mars pour une loi-cadre contre la discrimination", a souligné que, depuis sa création en mars 2022, la coalition s'est penchée sur le chantier du Code de la famille, et a élaboré une série de propositions qui ont été soumises à l'Instance chargée de la révision du Code de la famille, dans le but de prioriser l'intérêt des enfants et de renforcer l'autonomisation des femmes.



Par ailleurs, Nezha El Alaoui, membre du Réseau des centres de secours, a relevé que les suggestions présentées par le Réseau devant l'Instance reflètent la situation générale des familles marocaines, soulignant que le Réseau a formulé ses visions dans un document détaillé qui aborde les questions de la famille et vise à protéger ses intérêts.



Elle a, à cette occasion, précisé que les propositions du Réseau s'inspirent des principes de la Constitution marocaine ainsi que des conventions internationales ratifiées par le Maroc en la matière.



Dans la Lettre Royale adressée au chef du gouvernement, SM le Roi Mohammed VI a affirmé qu’il est nécessaire de réexaminer le Code de la famille, qui a eu l’immense avantage d’impulser une dynamique de changement vertueuse et d’instaurer une conception nouvelle de l’égalité et de l’équilibre familial, ouvrant ainsi la voie à une avancée sociale considérable, afin de corriger les dysfonctionnements et les lacunes que l’expérience de sa mise en œuvre judiciaire a révélés.



Le Souverain a souligné que les dispositions du Code de la famille "doivent également être mises en adéquation avec l’évolution de la société marocaine et les besoins du développement durable", notant que "la nouvelle version s’harmonisera ainsi avec la progression de notre législation nationale".