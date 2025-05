L'Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique mise en exergue à Vienne

L'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique a été mise en exergue, jeudi à Vienne, dans le cadre d'un side-event organisé en marge de la 34e session de la Commission des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ).



Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Office des Nations unies à Vienne, Azzeddine Farhane, a indiqué que cette initiative vise à ouvrir de nouveaux horizons de coopération et de développement économique au profit des pays du Sahel, en facilitant leur accès à l'océan Atlantique et en renforçant les opportunités d'échanges commerciaux et économiques.



Lors de cet événement dédié à la section Afrique de l'Ouest et Sahel de l'initiative CONNECT de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), M. Farhane a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, le mois dernier à Rabat, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, réaffirmant le plein soutien du Maroc à l'Alliance des Etats du Sahel et à ses efforts légitimes pour rétablir la paix et la stabilité.



Au cours de cette audience, les ministres des Affaires étrangères ont transmis au Souverain la gratitude de leurs chefs d'Etat pour l'intérêt constant que le Souverain porte au Sahel, ainsi que pour les actions et initiatives Royales visant à promouvoir le développement économique et social des pays de la région et de leurs peuples.



Par ailleurs, M. Farhane a réitéré le ferme soutien du Maroc à l’ONUDC et à son Service de prévention du terrorisme, saluant l'initiative CONNECT et son pilier régional en Afrique de l'Ouest et au Sahel, "comme un programme opportun et innovant pour rompre le dangereux lien entre le crime organisé et le terrorisme".



Le Maroc a toujours mis en garde contre cette menace et s'est efforcé d'en atténuer les conséquences dévastatrices, a souligné le diplomate lors de ce side-event sous la forme d’un panel modéré par l’ambassadrice du Burkina Faso avec comme principaux intervenants les ambassadeurs du Maroc, du Japon et du Ghana et le chef du département de lutte contre le terrorisme de l’ONUDC.



Le Royaume considère l'initiative CONNECT comme une plateforme clé à même d’améliorer la coordination opérationnelle, faciliter le partage de renseignements et construire des systèmes de justice pénale résilients au Sahel et au-delà, a-t-il poursuivi.



"Nous pensons que le soutien aux pays du Sahel n'est pas seulement un impératif régional, mais une responsabilité mondiale", a insisté M. Farhane, estimant que les menaces émanant de cette région dépassent les frontières et nécessitent une réponse collective et coordonnée.



"Nous appelons donc tous les partenaires à soutenir et à coparrainer des initiatives telles que CONNECT, et à accroître le soutien technique et financier aux Etats touchés par la crise au Sahel", a-t-il dit.



En effet, l'initiative CONNECT devrait être soutenue, renforcée et pérennisée par la création de synergies et de dynamiques dans le cadre de la mise en œuvre des conventions internationales TOC, ICSANT, CPPM et CPPM amendée, relatives à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, a-t-il plaidé. Ces instruments internationaux devraient être mis en œuvre par l'organisation d'exercices sur le terrain et d'exercices de renforcement des capacités nationales en Afrique.



En outre, M. Farhane a expliqué que dans le cadre de son engagement pour la paix et le développement, le Maroc a adopté une stratégie multidimensionnelle et proactive basée sur la prévention, la vigilance sécuritaire, l'inclusion sociale et la coopération régionale, avant de mettre en lumière les contributions du Royaume aux efforts de lutte contre le terrorisme sur le continent africain.



Dans ce sens, il a rappelé que le Maroc abrite à Rabat, depuis 2021, le Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, qui se concentre sur l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et d'initiatives de formation à la lutte contre le terrorisme pour les Etats membres africains.



Ce Bureau a formé plus de 1.500 experts africains, renforçant ainsi la capacité du continent à faire face à cette menace, a détaillé M. Farhane.



Le Maroc s'est également engagé bilatéralement avec plusieurs pays et dans différentes enceintes, notamment au niveau de l'ONU dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) ainsi que de la Coalition mondiale contre Daesh, a-t-il fait savoir.



Et de rappeler que le Maroc a coprésidé, depuis 2016, le GCTF, une fonction qu'il a assumée pour trois mandats consécutifs: Conjointement avec les Pays-Bas durant la période allant de 2015 à 2019, avec le Canada entre 2019 et 2022, et avec l'Union européenne depuis septembre 2022.



Concernant la Coalition mondiale contre Daesh, le Maroc s'est porté volontaire pour coprésider le Groupe de réflexion sur l'Afrique avec l'Italie, le Niger et les Etats-Unis, a ajouté l'ambassadeur.



Selon lui, les objectifs de ce groupe de réflexion sont en parfaite adéquation avec les paramètres d'une implication efficace dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, à savoir soutenir les efforts africains dans la lutte contre le terrorisme au niveau sous-régional, soutenir l'appropriation par l'Afrique des politiques de lutte contre le terrorisme, soutenir et rationaliser les efforts de renforcement des capacités sur le continent, et prévoir une approche holistique qui permette la sécurité et le développement.



Et de conclure que le Maroc reste attaché à l'action multilatérale et estime que seuls la solidarité, la coopération et le développement durable permettront de lutter efficacement contre le terrorisme et ses causes profondes.