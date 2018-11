L’IS appelle à édifier une société mondiale durable avant qu’il ne soit trop tard

L’Internationale socialiste vient de rendre public un document intitulé « Un appel global pour une société mondiale durable avant qu’il ne soit trop tard ».

En voici le texte intégral :

«En dépit des efforts des Nations unies et de nombreux gouvernements, organisations internationales et mouvements de la société civile pour lutter contre les changements climatiques, les données récentes démontrent que si nous n’intensifions pas notre action, il sera trop tard.

Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies (GIEC), lors de sa plus récente réunion, a déclaré qu’il ne reste qu’une dizaine d’années pour maintenir le réchauffement planétaire à un maximum de 1,5°C, niveau au-delà duquel chaque demi-degré supplémentaire aggravera fortement les risques de sécheresse, d’inondation, d’extrême chaleur et de pauvreté pour des centaines de millions de personnes. Il est nécessaire d’entreprendre des changements urgents et sans précédent pour atteindre cet objectif qui est abordable et réalisable.

A la veille de la prochaine COP24 qui s'ouvrira début décembre, en tant que leaders de la plus grande famille politique progressiste du monde, l’Internationale socialiste, nous lançons un appel pour renforcer la coopération multilatérale face à cet enjeu crucial pour l’humanité, et à l’intensification de l’action à tous les niveaux.

L’Internationale socialiste a été active dans la mise en évidence du caractère multidimensionnel de la lutte contre les changements climatiques. Au travers des travaux de sa «Commission pour une société mondiale durable», l’IS a également identifié les politiques devant être mises en oeuvre, telles qu’une taxe sur les émissions de CO2 (et d’autres gaz à effet de serre).

Nous sommes engagés et actifs dans l’avènement d’une révolution de pensée, de politique et de mode de vie pour relever ces nouveaux défis. En créant un nouveau paradigme dans la manière dont nous agissons, dont nous produisons et dont nous consommons. Ce changement de mentalité requiert que les Objectifs de développement durable (ODD) soient pleinement intégrés dans nos programmes d’éducation de base, la formation professionnelle et la R-D, ainsi que dans nos décisions politiques.

Il est fondamental que les ODD soient appliqués si nous voulons lutter contre la pauvreté et l’analphabétisme, instaurer la paix, protéger les droits humains, gérer les déplacements de populations et garantir des sociétés justes et durables pour les générations à venir.

La clé du succès de ce changement radical réside dans la justice sociale, l’égalité et une société saine, participative et de cohésion qui respecte la dignité de tous.

Nous déplorons les cercles conservateurs et populistes du monde entier qui minent systématiquement les efforts de lutte contre les changements climatiques. Leurs motifs coïncident avec les puissantes industries du pétrole et du gaz qui font pression ouvertement contre toute réglementation qui pourrait réduire leurs bénéfices tout en protégeant l’environnement. Nous lançons un appel général à opposer les efforts conscients de détourner les faits scientifiques et de minimiser les risques catastrophiques du réchauffement planétaire.

Les Objectifs de développement durable sont la pierre angulaire d’un contrat social mondial plus vaste. Un contrat social qui peut unir les gouvernements et les peuples de notre planète à une époque de discorde accrue, à travers des objectifs communs favorables à une coopération et réglementation responsable.

Les conséquences sociales des changements climatiques sont associées à une recrudescence des risques, parmi lesquels les risques financiers devant être évalués pour tout investissement futur.

Les partenaires sociaux, la société civile et les citoyens doivent relever le défi de la responsabilité sociale et intégrer les efforts en faveur d’une société à faible émission de carbone dans leur quotidien.

Nous exhortons nos partenaires sociaux et la société civile à s’unir à nos efforts communs pour mettre en oeuvre les ODD.

Nous sommes engagés à être les chefs de file de la lutte pour une planète plus humaine et durable !»