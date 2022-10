L'IRCAM célèbre le 21ème anniversaire du discours Royal d'Ajdir

Des journées portes ouvertes ont débuté lundi à l'Institut Royal de la Culture amazighe (IRCAM) sous le thème ''La contribution de l'IRCAM à l'institutionnalisation de la langue amazighe'', à l'occasion de la célébration du 21ème anniversaire du discours Royal d'Ajdir.



Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation qui se poursuit jusqu'au 21 octobre, vise à mettre en exergue les contributions de cet institut et ses missions et à dresser le bilan sur le plan de la matérialisation effective de l'officialisation de la langue amazighe, outre l'évocation des mesures à prendre pour la promotion de cette langue dans les domaines de l'enseignement, des médias et dans la vie publique au même niveau que la langue arabe.



Le programme comprend une présentation d'ouvrages édités par l'IRCAM, des ateliers sur le tifinagh ainsi qu'une soirée artistique au Théâtre Mohammed V à Rabat.



Dans une déclaration à la presse, le recteur de l'IRCAM, Ahmed Boukous, a affirmé que le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI le 17 octobre 2001 constitue un événement historique et un tournant crucial sur le plan de la politique linguistique et culturelle dans le Royaume, soulignant que ce discours est une reconnaissance du caractère national de la langue amazighe, un patrimoine commun pour tous les Marocains.



Après avoir rappelé que ce discours a été à l'origine de la création de l'IRCAM, M. Boukous a indiqué que l'institut a réussi à réaliser les grands objectifs fixés, à savoir, entre autres, la consécration de l'alphabet tifinagh ou encore la réalisation de nombreuses études linguistiques sur la langue amazighe.



Il a aussi fait savoir que l'IRCAM a réussi à mettre à contribution les nouvelles technologies et les immenses possibilités offertes par la numérisation pour transcender certaines difficultés se rapportant, entre autres, au déficit sur le plan du nombre des enseignants de la langue amazighe.



M. Boukous a affirmé que les journées portes ouvertes organisées par l'Institut seront marquées également par la remise de prix dans le domaine de la culture amazighe pour l'année 2021 primant les travaux des chercheurs, artistes et autres créateurs ainsi que par une conférence sur le thème ''Le processus de matérialisation de la langue amazighe dans les établissements publics''.